Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 09:53
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Следственный комитет заочно предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину, сообщается на сайте ведомства.Медиазона09:38
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