Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 09:53
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Следственный комитет заочно предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину, сообщается на сайте ведомства.Медиазона09:38
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Россияне относятся к советской власти конца 1970-х – начала 1980-х гг. более позитивно, чем к нынешней российской, следует из опроса «Левада-центра», проведенного в рамках долговременной исследовательской программы «Советский простой человек».
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В корпус наблюдателей ОП Москвы подали заявки около 6,3 тысячи человек
В Общественную палату Москвы поступили заявки почти 6,3 тысячи жителей столицы, которые хотят стать наблюдателями во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
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Матч между Россией и Казахстаном пройдет 9 сентября в Калининграде.
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Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
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Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августа
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
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Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Испанец Боррель официально стал главой дипломатии ЕС
Ранее сообщалось, что Европейский совет согласовал 2 июля кандидатуру Борреля на пост главы дипломатии ЕС.
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