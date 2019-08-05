с чего всё началось

Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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