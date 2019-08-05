Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 09:53
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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с чего всё началось
Следственный комитет заочно предъявил обвинение в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК) волонтеру штаба Любови Соболь Сергею Фомину, сообщается на сайте ведомства.Медиазона09:38
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Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.
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Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
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Уникальный LADA Siluet с АКПП и полным приводом показали в Сети
Плюс ко всему, даже в статусе концепта «Силуэт» мог похвастаться высочайшим уровнем активной и пассивной безопасности.
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Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
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В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
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Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
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В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
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Кандидат в президенты США от демократической партии и уроженец Эль-Пасо Бето О'Рурк нервно рассмеялся, комментируя стрельбу в Техасе.
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Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Политика
Журналисты «Новой газеты» создали петицию с требованием прекратить уголовное дело в отношении участников мирной акции 27 июля
Журналисты «Новой газеты» создали на сайте Change.org петицию с требованием прекратить уголовное дело против участников событий 27 июля.
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Сбербанк повторно снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 6 августа снижает ставки ипотечных кредитов и увеличивает скидку к ставке для зарплатных клиентов.
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На Украине призвали создать в Верховной раде комитет по Донбассу
«Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука призвала поддержать петицию о создании в парламенте страны комитета по вопросам комплексного решения проблем Донбасса.
Обновлено в 13:00
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Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
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