Происшествия
СК объявил в розыск фигуранта дела о массовых беспорядках в МосквеРБК 09:53
Следственный комитет заявил, что один из участников массовых беспорядков в ходе несогласованной с властями акции в Москве, которая прошла 27 июля, скрылся от органов следствия и объявлен в розыск. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Хоккей
Панарин нарядил дедушку в форму «Нью-Йорк Рейнджерс»
Нападающий Артемий Панарин нарядил дедушку в свитер своего нового клуба — «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 13:37
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Политика
На Порошенко завели дело о подделке паспортов
Госбюро расследований Украины возбудило дело против бывшего президента Петра Порошенко из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам, сообщил экс-замглавы администрации времен Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 14:13
Экономика
Россия снизила импорт продовольствия почти на треть за пять лет
За последние пять лет Россия снизила импорт продовольствия на 31,2% — с $43,3 млрд в 2013 году до $29,8 млрд в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 17:20
Финансы
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено вчера в 19:50
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста АЗ Тиля
Полузащитник Гус Тиль перешёл из голландского АЗ в московский футбольный клуб «Спартак».
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Гаджеты
Realme продала 10 млн смартфонов
Ранее сообщалось, что уже 8 августа компания Realme представит первый в мире смартфон, который будет оснащен датчиком изображения разрешением 64 Мп.
Обновлено в 08:35
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Политика
Китай приостановил импорт сельхозпродукции из США
Китай временно прекратил закупать сельхозпродукцию из США, кроме того, в Пекине не исключили повышение пошлин на данную продукцию.
Обновлено в 13:25
Политика
ЦИК Украины не смог вовремя объявить результаты выборов в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности подвести итоги выборов в Верховную Раду в отведенный законом срок.
Обновлено в 17:33
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Политика
Генсек НАТО назвал «причину» возвращения Крыма в состав России
Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:54
Происшествия
Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых
Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Беженец в Германии покусал полицейского и собаку при задержании
В немецком городе Ротвайл беженец покусал полицейского и служебную собаку, пытаясь скрыться от задержания, сообщает Germania.one.
Обновлено в 18:00
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Американская компания Boeing намеренно сдерживала развитие технологии дозаправки на околоземной орбите, в настоящее время считающейся наиболее перспективной для исследования дальнего космоса, пишет ArsTechnica.
Обновлено в 08:20
Авто
В Японии заметили обновленный Toyota Land Cruiser 200
На дорогах Японии была замечена новая версия Toyota Land Cruiser 200.
Обновлено в 04:38
Политика
Московский суд заочно арестовал молдавского олигарха Плахотнюка
Тверской суд Москвы заочно арестовал экс-главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:35
Армия и оружие
«Протон-М» с военным спутником стартовал с Байконура
Обновлено в 18:27
Хоккей
СКА упустил преимущество в три гола и проиграл рижскому «Динамо»
Петербургский СКА потерпел поражение в матче с рижским «Динамо» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open, игра завершилась со счётом 6:5 в пользу подопечных Гиртса Анкипанса.
Обновлено в 15:00
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено в 03:36