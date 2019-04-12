Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины ГриценкоRT на русском 03:57

Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму. «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СКР попросил заочно арестовать экс-главу Минобороны Украины Гриценко за призывы к терроризму

Интерфакс04:30

СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Газета.Ru09:12

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

РИА Новости06:29

Суд в Москве заочно арестовал объявленного в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

ТАСС09:50

СК потребовал заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко

РБК04:25

СКР попросил заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко

Коммерсантъ04:13

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

RT на русском03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:02, Ашберн
Технологии

Уязвимость Windows оказалась опасной

Первый документ не был вредоносным, опасным оказывался второй файл. После его загрузки активизировалось вредоносное ПО.
Обновлено в 09:53
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Обновлено в 09:45
Хоккей

Наместников из-за травмы не сможет присоединиться к сборной России

Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России по хоккею из-за травмы нижней части тела, об этом сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.
Обновлено в 09:52
Технологии

Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей

Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

СКР завершил следствие по делу экс-министра финансов Подмосковья

Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сегодня Кузнецов и его защитники начали знакомиться с уголовным делом, которое состоит из более чем 300 томов.
Обновлено в 06:10
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости

Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.
Обновлено 10 апреля в 21:31
Политика

МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам

В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.
Обновлено в 09:44
Авто

Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana

Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Наука

Мыши на МКС начали бегать кругами

Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Казани загорелся пассажирский автобус

В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы

По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Политика

Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2»

Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:09
Игры

Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются

На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 06:36
Политика

Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому

Обновлено в 07:32
Здоровье

В Дмитровской больнице медики спасли беременную женщину

Обновлено в 09:36
Космос

Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана

Обновлено в 08:55
Космос

В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.
Обновлено в 06:57
Общество

Небоскреб из черного стекла построят в Нью-Йорке

По соседству со знаменитой Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке вырастет весьма необычное здание, передает РБК.
Обновлено в 09:05
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Уголовное дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово направили в суд

Обновлено в 04:50
Экономика

Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, используя при этом возможности ФАС и других контрольных органов.
Обновлено в 06:35
Кино

Умер режиссер-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 08:17
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Генерал Сердюков возглавил российскую группировку в Сирии

«Совершенно секретно»: Генерал-полковник Андрей Сердюков стал главой российской военной группировки в Сирии.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

Обновлено в 09:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Анатолий Степанович Гриценко
Украинский политик
Украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное