Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины ГриценкоRT на русском 03:57
Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму. «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Уязвимость Windows оказалась опасной
Первый документ не был вредоносным, опасным оказывался второй файл. После его загрузки активизировалось вредоносное ПО.
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Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России по хоккею из-за травмы нижней части тела, об этом сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.
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Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей
Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
СКР завершил следствие по делу экс-министра финансов Подмосковья
Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сегодня Кузнецов и его защитники начали знакомиться с уголовным делом, которое состоит из более чем 300 томов.
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Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
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Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.
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МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам
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Авто
Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana
Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.
Обновлено в 04:10
Наука
Мыши на МКС начали бегать кругами
Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Казани загорелся пассажирский автобус
В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.
Обновлено в 09:08
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В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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Спорт
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.
Обновлено в 08:59
Политика
Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2»
Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 09:09
Игры
Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются
На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Здоровье
В Дмитровской больнице медики спасли беременную женщину
Обновлено в 09:36
Космос
Снаружи американского сегмента МКС произошла утечка метана
Обновлено в 08:55
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
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Обновлено в 06:57
Общество
Небоскреб из черного стекла построят в Нью-Йорке
По соседству со знаменитой Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке вырастет весьма необычное здание, передает РБК.
Обновлено в 09:05
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Экономика
Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, используя при этом возможности ФАС и других контрольных органов.
Обновлено в 06:35
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Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 08:17
Политика
Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое
Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Генерал Сердюков возглавил российскую группировку в Сирии
«Совершенно секретно»: Генерал-полковник Андрей Сердюков стал главой российской военной группировки в Сирии.
Обновлено в 08:22