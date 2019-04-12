СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины ГриценкоRT на русском 03:57

Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму. «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.

Технологии Уязвимость Windows оказалась опасной Первый документ не был вредоносным, опасным оказывался второй файл. После его загрузки активизировалось вредоносное ПО.

Хоккей Наместников из-за травмы не сможет присоединиться к сборной России Нападающий клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Наместников не сможет присоединиться к сборной России по хоккею из-за травмы нижней части тела, об этом сообщается в официальном микроблоге российской национальной команды в Twitter.

Технологии Bloomberg: Amazon подслушивает своих пользователей Тысячи сотрудников компании Amazon, у которой есть голосовой помощник Alexa, прослушивают записи общения пользователей с умными колонками, чтобы улучшить сервис, утверждает Bloomberg со ссылкой на семерых источников, работавших над программой.

Происшествия СКР завершил следствие по делу экс-министра финансов Подмосковья Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сегодня Кузнецов и его защитники начали знакомиться с уголовным делом, которое состоит из более чем 300 томов.

Авто KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.

Общество ГИБДД хочет увеличить штраф за превышение скорости Изначально ведомство хотело повысить его до 5 000 рублей, но снизило планку после консультаций с приставами.

Политика МИД Литвы передал России ноту протеста из-за угроз дипломатам В результате МИД Литвы направил России ноту протеста. Посол страны в России Рямигиюс Мотузас отозван для консультаций.

Авто Раскрыты технические характеристики нового кроссовера Renault Arkana Не даром в ходе презентации нового французского купе-кроссовера представители компании постоянно сравнивали его характеристики с соответствующими параметрами Renault Kaptur.

Наука Мыши на МКС начали бегать кругами Некоторые особи через неделю жизни в невесомости начали бегать кругами по клеткам.

Происшествия В Казани загорелся пассажирский автобус В Казани в пятницу, 12 апреля, загорелся двигательный отсек автобуса, следующего по маршруту 33.

Происшествия В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.

Спорт Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком.

Политика Порошенко пообещал продолжать борьбу с «Северным потоком-2» Президент Украины Петр Порошенко намерен продолжать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Игры Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.

Космос В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.

Общество Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности В 2018 году самый высокий уровень смертности по России зафиксирован в Псковской, Тверской, Ивановской, Орловской, Тульской и Новгородской областях.

Общество Небоскреб из черного стекла построят в Нью-Йорке По соседству со знаменитой Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке вырастет весьма необычное здание, передает РБК.

Экономика В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Экономика Медведев поручил правительству вести мониторинг цен на стройматериалы Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству осуществлять мониторинг цен на стройматериалы, используя при этом возможности ФАС и других контрольных органов.

Политика Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.