Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины ГриценкоRT на русском 03:57
Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму. «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Все оперативные службы Смоленска устраняют глубокий провал асфальта, образовавшийся недалеко от здания администрации Смоленской области, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
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Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном
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Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш
Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
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