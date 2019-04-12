Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины ГриценкоRT на русском 03:57

Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму. «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Гриценко отреагировал на решение России объявить его в международный розыск

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ТАСС09:50

СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Газета.Ru09:12

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РБК10:24

СКР попросил заочно арестовать экс-главу Минобороны Украины Гриценко за призывы к терроризму

Интерфакс04:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 11:33, Ашберн
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Анатолий Степанович Гриценко
Украинский политик
Украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах.
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