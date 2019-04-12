Политика
СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины ГриценкоRT на русском 03:57
Отмечается, что СК просит Басманный суд в Москве заочно арестовать Гриценко, который обвиняется в призывах к терроризму. «В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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