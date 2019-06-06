Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублейГазета.Ru 05:10
Следователи установили, что с 2012 по 2014 год главбух с соучастницами похитили с валютных счетов загранучреждения около 50 млн рублей. "Факт многомиллионного хищения бюджетных средств был выявлен", - добавили в СК. В настоящее время дело против них уже направлено в Генеральную прокуратуру России.
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