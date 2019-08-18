Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью. На кадрах видно, как следователи осматривают место происшествия.

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

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