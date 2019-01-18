Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в МагнитогорскеRT на русском 02:46

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией произошедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Между тем отмечается, что следствие отрабатывает все возможные версии трагедии.
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Светлана Петренко
На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.
— Светлана ПетренкоRambler News Service 02:57
с чего всё началось
Следственный комитет России прокомментировал
 сообщения о том, что «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяло ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске.
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