СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в МагнитогорскеRT на русском 02:46

с чего всё началось

На сегодняшний день приоритетной остается версия взрыва бытового газа. Подчеркну, что следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых с места происшествия фрагментах экспертами и криминалистами не обнаружено.

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией произошедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Между тем отмечается, что следствие отрабатывает все возможные версии трагедии.

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