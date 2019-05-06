Происшествия
СК назвал версии ЧП в ШереметьевоИзвестия 03:51
«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить460
Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
Подробнее о событии
Показать все источники
Пилоты, диспетчеры, наземный персонал: СКР назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево
Комсомольская правда04:30
Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Общество
Для чиновников Оренбуржья 7 мая объявили нерабочим днём
Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, временно исполняющий обязанности губернатора Денис Паслер подписал распоряжение, согласно которому 7 мая 2019 года (День поминовения усопших) станет нерабочим днем для работников органов исполнительной власти региона.
Обновлено в 06:12
Происшествия
СК РФ: при крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человек
Обновлено вчера в 21:30
Здоровье
Какое количество алкоголя может привести к разрушению печени
Врачи отмечают, что если у человека уже имеется повреждение печени, то даже небольшие дозы алкоголя могут в скором времени привести к плачевному состоянию органа.
Обновлено в 04:00
Происшествия
СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
СК опубликовал видео с места ЧП с SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места ЧП Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:50
Происшествия
Посол США в РФ выразил соболезнования семьям погибших в Шереметьево
Посол США в России Джон Хантсман выразил соболезнования родным и близким тех, кто погиб при аварийной посадке пассажирского воздушного судна в московском аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом
В Интернете появились видеокадры, снятые в аэропорту Шереметьево – в диспетчерской.
Обновлено в 06:43
Происшествия
У галереи Пинчука в центре Киева прогремел взрыв
В центре Киева, в арке бизнес-центра Арена Сити недалеко от галереи Пинчука, произошел взрыв.
Обновлено в 06:39
Политика
Генпрокурор Украины заявил, что не хочет уходить в отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вновь заявил о готовности уйти в отставку.
Обновлено в 07:05
Экономика
Кредитор решил обанкротить крупнейшего производителя яиц в России
ОАО «Кондопожский комбинат хлебопродуктов» намерен обанкротить крупнейшего российского производителя яиц АО «Птицефабрика Синявинская имени 60-летия Союза ССР», следует из заявления на сайте «Федресурс».
Обновлено в 04:50
Политика
В ЛНР начали прием документов на получение российского гражданства
Миграционная служба самопровозглашенной Луганской народной республики начала прием заявлений на получение российского гражданства, сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.
Обновлено в 04:18
Здоровье
В России вступили в силу новые правила диспансеризации
В России вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.
Обновлено в 07:04
Политика
Депутат Рады Семенченко призвал «обезлюдить Донбасс»
Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
Обновлено в 05:46
Экономика
Объем выдачи ипотеки в РФ по итогам первого квартала вырос на 6%
Совокупный портфель ипотечных кредитов за три месяца текущего года увеличился на 322,8 млрд рублей, или на 5,0%, до 6,733 трлн рублей.
Обновлено в 04:16
Происшествия
На Украине автомобиль с 23 туристами упал в реку
На Украине автомобиль, в котором находились 23 туриста, упал в реку. Инцидент произошёл в Ивано-Франковской области.
Обновлено в 06:01
Кино
Джонни Деппа не позвали в «Фантастические твари»
Поклонники «Фантастических тварей» дали весьма высокую оценку игре Джонни Деппа: его Грин-де-Вальд и вправду вышел очень убедительным.
Обновлено в 05:02
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Жительница Мурманска сдала билет на рейс SSJ-100 за два дня до вылета
Жительница Мурманска Алена Медведева буквально за пару суток до вылета из Москвы обратно домой сдала билет на рейс SU1492 Sukhoi Superjet 100.
Обновлено вчера в 20:21
Авто
Waymo будет делиться плодами разработок в сфере компонентов для систем автопилота
Долгое время дочерняя компания Waymo, ещё в бытность единым целом с корпорацией Google, не могла определиться с коммерческим применением своих разработок в сфере автоматически управляемого наземного транспорта.
Обновлено в 04:09
Космос
В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
Обновлено вчера в 05:58
Происшествия
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево
Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.
Обновлено в 03:27
Политика
В Кремле оценили работу уволенного посла России в Минске
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал работу посла России в Белоруссии Михаила Бабича, которого недавно освободил от должности глава страны Владимир Путин.
Обновлено в 06:11
Экономика
Экспобанк купил контрольный пакет акций Курскпромбанка
Экспобанк Игоря Кима приобрел 87,16% голосующих акций ПАО «Курский промышленный банк», выкупив их у прежних акционеров банка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
Командующий ЛНА Хафтар приказал уничтожать отступающие силы противника
Обновлено вчера в 18:03