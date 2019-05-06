Происшествия

СК назвал версии ЧП в ШереметьевоИзвестия 03:51

«Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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Светлана Петренко
Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.
— Светлана ПетренкоНовая газета 03:53

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