СК назвал версии ЧП в ШереметьевоИзвестия 03:51

Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

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