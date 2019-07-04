Происшествия

СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»Известия 10:28

Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие полагает, что в 2015 году Кельбах незаконно согласовал оплату за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей.
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с чего всё началось
Следствие оценило ущерб от действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха более чем в 2 млрд руб., сообщила
 в четверг, 4 июня, пресс-служба Следственного комитета (СК).
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