Происшествия
СК назвал сумму ущерба от злоупотреблений экс-главы «Автодора»Известия 10:28
Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета. Следствие полагает, что в 2015 году Кельбах незаконно согласовал оплату за банковскую гарантию в размере 3,9 млн рублей.
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