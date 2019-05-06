СК назвал основные версии ЧП в ШереметьевоРИА Новости 04:05

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

Происшествия Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".

Происшествия Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.

Армия и оружие Палестина и Израиль договорились о прекращении огня Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.

Финансы Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о росте пошлин Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.

Происшествия Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.

Происшествия Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве» Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.

Шоу-бизнес Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.

Политика Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс» Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».

Политика Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.

Армия и оружие Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.

Происшествия Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Здоровье Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.

Общество Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.

Политика В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.