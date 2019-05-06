Происшествия

СК назвал основные версии ЧП в ШереметьевоРИА Новости 04:05

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего в аэропорту Шереметьево, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Следователи назвали версии авиакатастрофы в Шереметьево

РБК04:10

Следственный комитет подтвердил, что оба чёрных ящика изъяты с места крушения самолёта в аэропорту Шереметьево

Эхо Москвы04:00

СК назвал основные версии ЧП в Шереметьево

РИА Новости04:05

СКР назвал основные версии аварии SSJ 100 в Шереметьево

Коммерсантъ04:09

Стали известны основные версии ЧП с самолетом SSJ 100 в Шереметьево

Газета.Ru03:56

СК назвал версии ЧП в Шереметьево

Известия03:51

В СКР назвали предварительные причины аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьеве

Говорит Москва03:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Происшествия

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

Обновлено в 03:46
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ-100 раскрыл хронологию катастрофы

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Происшествия

На Сахалине на свалке нашли пиджак с орденами ветерана ВОВ

Обновлено в 00:55
Происшествия

В Мурманской области объявлен траур по погибшим в Шереметьево

Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Обновлено в 03:58
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Авто

В России упал спрос на праворульные автомобили

Обновлено в 01:52
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Финансы

Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о росте пошлин

Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Семьям погибших в Шереметьеве установят пенсии по потере кормильца

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил ПФР установить семьям погибших при пожаре в самолете Москва – Мурманск пенсии по потере кормильца, сообщает сайт ведомства.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Россияне просят запретить полеты самолетов Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 02:59
Происшествия

«Аэрофлот» опубликовал список выживших при ЧП в Шереметьево пассажиров

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

В Калуге семь человек пострадали при ДТП с участием двух маршруток

Обновлено в 02:47
Политика

Депутат рады Семенченко призвал власти Украины «обезлюдить Донбасс»

Депутат Верховной рады Украины от партии «Самопомощь» Семен Семенченко призвал власти страны «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 03:25
Происшествия

Пензенцы шокированы трагедией в аэропорту Шереметьево

Обновлено в 03:45
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Политика

Названа стоимость квартир в «доме Зеленского» в Крыму

Квартиры в элитном жилом комплексе "Император" в поселке Ливадия в Крыму продаются по цене от 12 до 40 миллионов рублей, при этом квартира, принадлежащая супруге новоизбранного президента Украины Елене Зеленской, на продажу не выставлена, рассказал РИА Новости местный риэлтор.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

Американские дипломаты посетили позиции ВСУ в Донбассе

Район проведения операции Вооруженных сил Украины посетила делегация представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Киеве, сообщил пресс-центр штаба операции объединенных украинских сил.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве

Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Обновлено вчера в 13:27
Здоровье

Семь продуктов, которые помогут волгоградцам нарастить мышцы

Творог, как и молоко, имеет высокий коэффициент усвояемости и содержит много кальция, что помогает развитию мышц.
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Названы регионы РФ с наибольшим потреблением сахара

Росстат назвал регионы России с наибольшим и наименьшим потреблением сахара.
Обновлено в 03:13
Здоровье

Составлен список мифов о здоровье младенца

Обновлено в 04:15
Политика

В Раде призвали создать «сильное государство» на основе единого языка

Глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности, депутат Николай Княжицкий заявил, что Украина станет сильным государством, если все граждане будут говорить на одном государственном языке.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

В НИИ Вишневского рассказали о пострадавших при пожаре в Шереметьево

В НИИ Вишневского рассказали о троих пострадавших в результате трагедии в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено вчера в 21:13
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу

Обновлено в 02:19
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