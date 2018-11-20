Происшествия
«Всего за девять месяцев текущего года 917 детей погибли от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.
РБКвчера в 18:26
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Происшествия
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Происшествия
Оползень стал причиной аварии пригородного поезда в Каталонии
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 02:10
Происшествия
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Происшествия
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Вечером 19 ноября на западе Москвы произошла массовая драка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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Происшествия
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В Гватемале тысячи человек эвакуированы из-за извержения вулкана
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Происшествия
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Происшествия
В петербургской парадной нашли тело пенсионерки с проломленной головой
Тело 71-летней женщины нашли на лестничной площадке четырнадцатого этажа.
Обновлено в 01:58