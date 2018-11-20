«Всего за девять месяцев текущего года 917 детей погибли от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.

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