Происшествия

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей
РБК
вчера в 18:26

«Всего за девять месяцев текущего года 917 детей погибли от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.
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