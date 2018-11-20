Происшествия

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей
РБК
вчера в 18:26

«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.
РБКвчера в 18:26

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СК подсчитал число убитых в 2018 году детей

Газета.Ru00:28

СК: почти тысяча детей погибла от преступлений в 2018 году

Телеканал 360°вчера в 23:22

В России с начала года были убиты 917 детей

Эхо Москвывчера в 23:17

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

РБКвчера в 18:26

В СК назвали возраст подростков, которые наиболее часто становятся жертвами преступлений

RT на русскомвчера в 17:32

Более 2,8 тыс. детей в возрасте до 10 лет пострадали от преступлений в 2018 году в России

ТАССвчера в 16:26

СК назвал возраст, когда подростки чаще становятся жертвами преступлений

РИА Новостивчера в 16:25
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Происшествия

Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до четырех

В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли четыре человека, включая самого стрелка и полицейского, передает CNN со ссылкой на представителя полиции Эдди Джонсона.
Обновлено в 00:38
Происшествия

СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Пермском крае

Следователи в городе Чусовой возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте СУСК России по Пермскому краю.
Обновлено в 00:34
Происшествия

В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв

Взрыв произошел в жилом доме в Гяндже в Азербайджане, под завалами могут быть люди, предварительной причиной взрыва может быть утечка газа, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана.
Обновлено в 00:39
Происшествия

На западе Москвы сгорел автобус

Автобус из Владимирской области сгорел на западе Москвы, движение транспорта на месте ЧП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 00:38
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в нападениях на работников АЗС

Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на работников автозаправочных станций в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:24
Происшествия

В Китае девять человек стали жертвами ДТП с участием 28 автомобилей

Девять человек погибли, еще девять пострадали в китайской провинции Хэнань в результате аварии с участием 28 автомобилей, говорится в сообщении местных властей.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии

На юге Португалии в результате продолжительных ливней обрушилась часть дороги, соединявшей города Борба и Вила-Висоза в регионе Алту-Алентежу.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

В Питере ищут вандалов, закрасивших мемориальную надпись

Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.
Обновлено в 00:37
Происшествия

В Кабардино-Балкарии загорелось пустующее здание

Пустующее здание горит в Урванском районе Кабардино-Балкарии на площади 600 квадратных метров, пожар тушат около 30 специалистов, сообщает региональное ГУ МЧС.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Башкирии жертвами ДТП стали шесть человек

Шесть человек погибли в результате ДТП с участием Lada Kalina и Bogdan 2111, сообщается в блоге начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова.
Обновлено в 00:12
Происшествия

Участник ансамбля «Поющие гитары» попал в ДТП в Петербурге

Обновлено в 00:15
Происшествия

В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж

Обновлено в 00:21
Происшествия

Гонщица Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике

Попавшая в аварию на Гран-при Макао 17-летняя гонщица «Формулы-3» София Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг

Обновлено в 00:05
Происшествия

В Аргентине воссоздали предполагаемый сценарий гибели подлодки «Сан-Хуан»

Обновлено в 00:29
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