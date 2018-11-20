«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

Происшествия Происшествия Число погибших при стрельбе в Чикаго выросло до четырех В результате стрельбы в больнице в Чикаго погибли четыре человека, включая самого стрелка и полицейского, передает CNN со ссылкой на представителя полиции Эдди Джонсона.

Происшествия Происшествия СК возбудил дело после гибели шести человек при пожаре в Пермском крае Следователи в городе Чусовой возбудили уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли шесть человек, в том числе ребенок, сообщается на сайте СУСК России по Пермскому краю.

Происшествия Происшествия В Азербайджане в жилом доме прогремел взрыв Взрыв произошел в жилом доме в Гяндже в Азербайджане, под завалами могут быть люди, предварительной причиной взрыва может быть утечка газа, сообщили РИА Новости в МЧС Азербайджана.

Происшествия Происшествия На западе Москвы сгорел автобус Автобус из Владимирской области сгорел на западе Москвы, движение транспорта на месте ЧП затруднено, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Происшествия Происшествия В Москве задержали подозреваемого в нападениях на работников АЗС Полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в серии разбойных нападений на работников автозаправочных станций в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Происшествия В Китае девять человек стали жертвами ДТП с участием 28 автомобилей Девять человек погибли, еще девять пострадали в китайской провинции Хэнань в результате аварии с участием 28 автомобилей, говорится в сообщении местных властей.

Происшествия Происшествия Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии На юге Португалии в результате продолжительных ливней обрушилась часть дороги, соединявшей города Борба и Вила-Висоза в регионе Алту-Алентежу.

Происшествия Происшествия В Питере ищут вандалов, закрасивших мемориальную надпись Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.

Происшествия Происшествия В Кабардино-Балкарии загорелось пустующее здание Пустующее здание горит в Урванском районе Кабардино-Балкарии на площади 600 квадратных метров, пожар тушат около 30 специалистов, сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествия Происшествия В Башкирии жертвами ДТП стали шесть человек Шесть человек погибли в результате ДТП с участием Lada Kalina и Bogdan 2111, сообщается в блоге начальника УГИБДД МВД по Республике Башкортостан Динара Гильмутдинова.

Происшествия Происшествия В Пакистане пассажир разозлился из-за отмены рейса и поджег свой багаж

Происшествия Происшествия Гонщица Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике Попавшая в аварию на Гран-при Макао 17-летняя гонщица «Формулы-3» София Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике.

Происшествия Происшествия В Тульской области живую пенсионерку отвезли в морг