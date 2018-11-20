«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.

СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей

Происшествия Происшествия Число погибших при стрельбе в Чикаго возросло до четырёх

Происшествия Происшествия В Пермском крае шесть человек погибли при пожаре в жилом доме Пожар в жилом доме в городе Чусовой Пермского края унес жизни шести человек, в том числе ребенка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Происшествия Происшествия В Питере ищут вандалов, закрасивших мемориальную надпись Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.

Происшествия Происшествия Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии В результате инцидента, по предварительным данным, погибли два человека.

Происшествия Происшествия В Бразилии грабители убили 106-летнюю долгожительницу из-за мелочи Грабители убил 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради небольшой суммы денег, пишет Daily Mail.

Происшествия Происшествия Суд в Москве арестовал мужчину, попытавшегося сжечь консьержку

Происшествия Происшествия Тренер «Енисея» Аленичев отрицает езду в нетрезвом виде Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что он был задержан за управление машиной в нетрезвом виде.

Происшествия Происшествия Гонщица София Флёрш успешно перенесла операцию на позвоночнике 17-летняя гонщица София Флёрш из Германии, получившая травму позвоночника во время гонки, успешно перенесла операцию, сообщает австралийская ABC.

Происшествия Происшествия Пенсионерку в Ростове-на-Дону подозревают в убийстве трех человек В Ростове-на-Дону задержали 71-летнюю пенсионерку по подозрению в убийстве трех человек, в том числе ребенка.

Происшествия Происшествия Два человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Ленобласти В результате аварии с грузовиком в Токсовском тоннеле в Ленинградской области погибли два человека.

Происшествия Происшествия Тульскую школу эвакуировали из-за принесенной ученицей ртути

Происшествия Происшествия Задержанного на Камчатке мужчину с обрезом отправили в психдиспансер Задержанного с обрезом в руках у здания правительства Камчатки мужчину отправили на медицинское освидетельствование в краевой психоневрологический диспансер, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

Происшествия Происшествия В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей «ИГ»