Происшествия
СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей
СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детейРБК18:26
«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.
РБК18:26
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Происшествия
Число погибших при стрельбе в Чикаго возросло до четырёх
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Происшествия
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Происшествия
В Питере ищут вандалов, закрасивших мемориальную надпись
Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.
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Происшествия
Автомобиль, сбивший солиста «Поющих гитар», обнаружен
Обновлено в 21:31
Происшествия
Два человека погибли при обрушении дороги в Португалии
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Происшествия
В Бразилии грабители убили 106-летнюю долгожительницу из-за мелочи
Грабители убил 106-летнюю долгожительницу из бразильского города Фейра Нова ради небольшой суммы денег, пишет Daily Mail.
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Происшествия
Суд в Москве арестовал мужчину, попытавшегося сжечь консьержку
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Происшествия
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Происшествия
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Обновлено в 20:01
Происшествия
Пенсионерку в Ростове-на-Дону подозревают в убийстве трех человек
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Обновлено в 15:34
Происшествия
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В результате аварии с грузовиком в Токсовском тоннеле в Ленинградской области погибли два человека.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Тульскую школу эвакуировали из-за принесенной ученицей ртути
Обновлено в 12:57
Происшествия
Задержанного на Камчатке мужчину с обрезом отправили в психдиспансер
Задержанного с обрезом в руках у здания правительства Камчатки мужчину отправили на медицинское освидетельствование в краевой психоневрологический диспансер, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
Обновлено в 21:15
Происшествия
В Чечне устроившую взрыв у КПП женщину назвали пособницей «ИГ»
Обновлено в 16:02
Происшествия
Мужчина застрелил экс-жену и покончил с собой в цветочном киоске
Бывший муж расстрелял из обреза ушедшую от него супругу после того, как она отказалась вернуться в семью.
Обновлено в 21:19