Происшествия
СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детей
СК назвал число погибших от рук преступников в 2018 году детейРБК18:26
«Всего за 9 месяцев текущего года 917 детей погибло от преступных посягательств», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за этот период было выло возбуждено 15 492 уголовных дела о преступлениях против несовершеннолетних. Потерпевшими по ним признаны 11 675 человек.
РБК18:26
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Полиция разыскивает хулиганов, причастных к закрашиванию мемориальной блокадной надписи на фасаде дома № 14 на Невском проспекте в Петербурге.
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Происшествия
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