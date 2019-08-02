с чего всё началось

Больше 130 участников несанкционированной акции в Москве 27 июля, которые были задержаны, длительное время уклоняются от прохождения военной службы, в их отношении будут проводиться проверки. Об этом сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 2 августа.

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.

Политика В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

Футбол Сергей Семак ждет еще одного футболиста уровня Малкома в «Зените» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак надеется, что клуб сможет осуществить трансфер еще одного игрока уровня Малкома до закрытия трансферного окна.

Политика Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске "Русфонд" получил все денежные средства в рамках исполнения иска о возврате 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы Жанны Фриске.

Общество Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.

Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Бангкоке произошло шесть взрывов Три бомбы взорвались в квартале Чаенг Ваттана, где расположены правительственные учреждения, две другие - в районе Чонг Нонси, где расположены головные офисы нескольких банков и ряд посольств, сообщил представитель полиции Бангкока Камтом Учароен.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Футбол Дибала отказывается переходить в «МЮ» Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Происшествия Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.

Баскетбол Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разницей +40 Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.

Экономика Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".

Общество Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".

Политика Освобожденные в Ливии российские моряки находятся на пути в Крым Задержанные три года назад в Ливии моряки, по данным источников, находятся на половине пути в Крым, сообщил РИА Новости глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Космос Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа Как оказалось, "терраскоп" размером с "Хаббл", если разместить его в оптимальной точке на орбите, можно превратить в аналог классического наземного или космического телескопа, диаметр чьего зеркала будет увеличен в 22,5-45 тысяч раз в зависимости от времени суток и погоды на Земле.

Футбол Мбаппе хочет, чтобы Неймар остался в «ПСЖ» Напомним, журналисты сообщали, что "ПСЖ" не против расстаться с Неймаром, парижане готовы рассмотреть все предложения по бразильскому форварду, но в клубе не хотят, чтобы бразилец вернулся в каталонскую "Барселону".

Общество В Москве появились тропические постельные клопы Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.

Политика Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.

Экономика Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.