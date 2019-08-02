Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в МосквеИзвестия 13:10
Больше 130 участников несанкционированной акции в Москве 27 июля, которые были задержаны, длительное время уклоняются от прохождения военной службы, в их отношении будут проводиться проверки. Об этом сообщила представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко 2 августа.
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Среди задержанных на несанкционированных акциях в Москве 27 июля 134 человека длительное время уклоняются от прохождения военной службы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.Москва 2412:16
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Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами
Агентство Москва11:57
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