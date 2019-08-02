Происшествия
СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в МосквеРИА Новости 13:07
Среди задержанных на несогласованной акции в центре Москвы оказались 134 жителя столицы, давно уклоняющихся от армии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Среди задержанных на несанкционированных акциях в Москве 27 июля 134 человека длительное время уклоняются от прохождения военной службы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по столице.Москва 2412:16
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Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами
Агентство Москва11:57
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