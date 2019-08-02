с чего всё началось

Среди задержанных на несогласованной акции в центре Москвы оказались 134 жителя столицы, давно уклоняющихся от армии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

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