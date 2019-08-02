с чего всё началось

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Технологии Почти половина пользователей рунета смотрит или проводит стримы Почти половина пользователей рунета проводит стримы или регулярно их смотрит, сообщает пресс-служба Mail.ru Group.

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Происшествия Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром Во Владимирской области задержали участников террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть, рассказали в местном управлении ФСБ.

Энергетика Суд поддержал «Лукойл» в споре с «Роснефтью» Через терминал «Варандей» обе компании поставляют всю нефть с совместного проекта «Требса и Титова» (добыча в 2017 г. – 1,9 млн т). Месторождением владеет «Башнефть-полюс», в котором «Роснефть» после покупки «Башнефти» контролирует 74,9%, «Лукойл» – 25,1%. В марте 2019 г. ФАС приняла решение в пользу «Роснефть», «Лукойл» его обжаловала.

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Политика Путин упростил украинцам жизнь в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.

Политика Лукашенко поручил ускорить интеграцию Белоруссии с Россией Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поручил правительству повлиять на ускорение согласования программы действий по углублению интеграции с Россией, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

Происшествия Сотрудников фонда Навального заподозрили в отмывании денег Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ожидается, что в ближайшее время Следственный комитет России возбудит уголовное дело по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Шоу-бизнес Три года назад Елену Малышеву спасли от рака Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.

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Политика Путин провел встречу с врио губернатора Астраханской области Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.

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