Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в МосквеРБК 12:44

Следственный комитет обнаружил среди задержанных на несогласованной акции 27 июля в Москве 134 граждан, уклоняющихся от службы в армии, сообщается на сайте СК.
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Среди задержанных на несанкционированных акциях в Москве 27 июля 134 человека длительное время уклоняются от прохождения военной службы, сообщает пресс-служба
 ГСУ Следственного комитета по столице.
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