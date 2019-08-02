с чего всё началось

Среди задержанных на несогласованной акции в центре Москвы оказались 134 жителя столицы, давно уклоняющихся от армии, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

СК нашел 134 уклониста среди задержанных на митинге в Москве

Общество На Урале скончался вице-спикер свердловского Заксобрания В Свердловской области умер вице-спикер регионального Заксобрания Анатолий Сухов. ("Единая Россия").

Политика Швейцарский журналист объяснил, почему Крым не вернется к Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия В Татарстане девять человек пострадали в ДТП с автобусом Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане, сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.

Шоу-бизнес Может себе позволить: Кудрявцева заказала на ужин пиццу Августовским пятничным вечером ведущая программы «Секрет на миллион» заказала пиццу с сыром и помидорами для позднего ужина.

Общество Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

Экономика Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг "Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко В возрасте 82 лет умерла народная артистка РСФСР Александра Стрельченко.

Политика Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Армия и оружие Иран выразил надежду на устойчивость перемирия в Идлибе Тегеран надеется, что вступивший в силу режим прекращения огня, объявленный правительством Сирии в провинции Идлиб, сохранит устойчиврость.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов назначили дату свадьбы В преддверии свадьбы, которая, по слухам, состоится уже через месяц – 13 сентября, театральный режиссер впервые публично признался Ксении в любви: выложил на своей страничке в Instagram видео, снятое во время совместных каникул, подписав: «Я люблю тебя».

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Политика МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Общество Бизнес в центре Москвы предупредили об опасности акций протеста Районные управы предложили магазинам и кафе в центре Москвы предпринять меры безопасности или закрыться 3 августа, когда запланирована несогласованная акция оппозиции.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.

Происшествия Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже В Париже женщина, выдав себя за принцессу из ОАЭ, ограбила ювелирный магазин на €1,6 млн.

Армия и оружие Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.

Армия и оружие Пентагон тестирует систему массовой слежки на стратостатах Минобороны США в шести штатах проводит испытания системы массового наблюдения с участием экспериментальных стратостатов, сообщает газета Guardian со ссылкой на документы, поданные в американскую Федеральную комиссию по связи.

Политика Джабаров оценил прекращение действия ДРСМД США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Наука Названа главная основная причина развития рака Научные специалисты из Медицинского колледжа Бейлора (Соединенные Штаты Америки) определили, что главной и основной причиной возникновения онкологических заболеваний у человека является дисфункция гена TP53.

Шоу-бизнес Беременная жена Николая Должанского ушла к гитаристу группы внука Аллы Пугачевой Год назад один из самых ярких участников «ДОМа-2» Николай Должанский женился на певице Кате Богдановой.