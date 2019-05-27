В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»Российская газета 08:15

с чего всё началось

Ранения получили четверо. Это уголовное преступление. Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие - определит наказание.

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина". Ранены четыре человека, сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Instagram.

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

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