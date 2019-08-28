Происшествия
Газета.RuСК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции
Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Турции 16-летней россиянки, которая скончалась в местной клинике, передает RT. Уточняется, что девушка поступила в больницу с резкой болью в животе и подозрением на инфекцию.
Читать в источнике
Оценить48
с чего всё началось
В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику «Сиедра». Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна.ТВКвчера в 10:37
Подробнее о событии
Показать все источники
Скончавшуюся в Турции 16-летнюю девушку привезли домой в Красноярск без внутренних органов
КП - Красноярсквчера в 22:46
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Здоровье
Названы 5 нездоровых причин кашля помимо простуды
Медики назвали пять нездоровых причины кашля, возникающих помимо обычной простуды.
Актуальные Новости 01:57
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице
Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице.
Известия вчера в 09:50
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
В Кремле считают отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе
В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
Анапское Черноморье вчера в 14:41
Политика
Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Космос
NASA впервые показало телескоп «James Webb» в сборе
В Лос-Анжелесе (США) на объекте компании Northrop Grumman инженеры впервые соединили все части космического телескопа NASA «James Webb» в единое целое, что является важной вехой на пути к его запуску и создает почву для некоторых критических испытаний, которые обсерватория должна пройти перед полетом в космос.
Ин-спейс.ру 02:22
Политика
Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей
Согласно условиям размещенного тендера, максимальная стоимость работ по обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов оценивается Минтрансом в 5 596 853,19 рубля.
Известия вчера в 17:01
Транспорт
На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»
К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
REGNUM 00:25
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал".
РИА Новости 01:55
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Общество
Археологи нашли в центре Москвы старинный крест
Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.
Вести.Ru 00:38
Интернет
Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября
Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия
Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ
Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).
РБК 02:11
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Экономика
Mail.ru Group поднимет баннеры на щиты
Интернет-холдинг выходит на рынок наружной рекламы Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Авто
Руководство Опеля подтвердило возвращение марки на российский рынок
Генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер в связи с перезапуском производства отметил, что в рамках PSA марка снова может вернуться на ведущие рынки мира и возлагает большие надежды на возобновление деятельности в России.
За рулем вчера в 09:07