В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику «Сиедра». Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна.

с чего всё началось

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