Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК начал проверку смерти 16-летней жительницы Красноярска в Турции

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти в Турции 16-летней россиянки, которая скончалась в местной клинике, передает RT. Уточняется, что девушка поступила в больницу с резкой болью в животе и подозрением на инфекцию.
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с чего всё началось

«Ребенка убили ради органов»: в Турции скончалась 16-летняя красноярка

В начале июля 2019 г. семья Ланшаковых на машине автопробегом отправилась в Турцию, а на 9 день путешествия у Сони резко заболел живот. С острой болью и подозрением на инфекцию девочку доставили в частную клинику «Сиедра». Все это происходило в полдень по местному времени, рассказывает Татьяна.
ТВКвчера в 10:37

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Убили ради органов: в частной зарубежной клинике умерла 16-летняя россиянка

Вести.Ruвчера в 11:56

Юная модель из Красноярска умерла в Турции. Родители подозревают кражу органов

НГС24вчера в 23:38

Скончавшуюся в Турции 16-летнюю девушку привезли домой в Красноярск без внутренних органов

КП - Красноярсквчера в 22:46

В Турции умерла 16-летняя россиянка. Родители заявили о пропаже внутренних органов

URA.Ruвчера в 12:48

СК начал проверку сообщений об изъятии органов у умершей в Турции россиянки

Взгляд.рувчера в 11:32

В частной клинике Турции умерла 16-летняя красноярка. Родители подозревают убийство ради органов

Newslab.ru00:40

«Ребенка убили ради органов»: в Турции скончалась 16-летняя красноярка

ТВКвчера в 10:37
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 02:25, Ашберн
Здоровье

Названы 5 нездоровых причин кашля помимо простуды

Медики назвали пять нездоровых причины кашля, возникающих помимо обычной простуды.
Актуальные Новости 01:57
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из Петербурга скончалась в больнице

Пострадавшая во время отдыха в отеле турецкого Бодрума 12-летняя россиянка умерла в больнице.
Известия вчера в 09:50
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия

В Кремле считают отвратительным инцидент с полицейскими в Анапе

В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.
Анапское Черноморье вчера в 14:41
Политика

Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.
Газета.Ru 01:32
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Вести.Ru вчера в 04:55
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Космос

NASA впервые показало телескоп «James Webb» в сборе

В Лос-Анжелесе (США) на объекте компании Northrop Grumman инженеры впервые соединили все части космического телескопа NASA «James Webb» в единое целое, что является важной вехой на пути к его запуску и создает почву для некоторых критических испытаний, которые обсерватория должна пройти перед полетом в космос.
Ин-спейс.ру 02:22
Политика

Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.
Газета.Ru 00:14
Общество

Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу

Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия

Полет нормальный: на защиту лайнеров от птиц потратят 5,6 млн рублей

Согласно условиям размещенного тендера, максимальная стоимость работ по обеспечению орнитологической безопасности полетов воздушных судов оценивается Минтрансом в 5 596 853,19 рубля.
Известия вчера в 17:01
Транспорт

На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
REGNUM 00:25
Музыка

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

Певец Филипп Киркоров раскритиковал организаторов конкурса "Новая волна" в Сочи, пишет "Пятый канал".
РИА Новости 01:55
Происшествия

Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми

Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Здоровье

Медики назвали самые опасные и нелепые ошибки пациентов

Рамблер 02:05
Общество

Археологи нашли в центре Москвы старинный крест

Во время раскопок в районе Китайгородского проезда недалеко от парка "Зарядье" столичные археологи нашли деревянный нательный крест конца XVII — начала XVIII веков с изображением Сергия Радонежского.
Вести.Ru 00:38
Интернет

Telegram решил начать тестировать публично свой блокчейн 1 сентября

Компания Telegram Павла Дурова планирует начать 1 сентября публичный тест своего блокчейна – TON (Telegram open network), пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 11:05
Происшествия

Следователи пояснили суть обвинений против экс-главы Антипинского НПЗ

Следователи предъявили обвинение бывшему генеральному директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко по ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).
РБК 02:11
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
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Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Экономика

Mail.ru Group поднимет баннеры на щиты

Интернет-холдинг выходит на рынок наружной рекламы Mail.ru Group начнет продавать цифровую наружную рекламу (Digital Out-of-Home, DOOH) в партнерстве с Gallery.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Авто

Руководство Опеля подтвердило возвращение марки на российский рынок

Генеральный директор Opel Михаэль Лошеллер в связи с перезапуском производства отметил, что в рамках PSA марка снова может вернуться на ведущие рынки мира и возлагает большие надежды на возобновление деятельности в России.
За рулем вчера в 09:07
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