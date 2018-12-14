Следователи начали проверку по факту взрыва газа в Вологде в жилом доме. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Вологодской области.

СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Вологде

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