Происшествия
СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в Вологде
СК начал проверку после взрыва газа в жилом доме в ВологдеТАСС18:12
Следователи начали проверку по факту взрыва газа в Вологде в жилом доме. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Вологодской области.
ТАСС18:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Следственный комитет начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке
Медиа-Центр 35media.ru19:28
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 20:04, Ашберн
Происшествия
Всплыл очередной акт: «желтые жилеты» переходят в новое качество
По словам Арно, протесты выдыхаются в столице, в провинции же «желтые жилеты» становятся сильнее и переходят в иное качество.
Обновлено в 13:12
Происшествия
На Украине разбился истребитель Су-27
В Житомирской области Украины при заходе на посадку разбился истребитель Су-27 украинских ВВС, его пилот погиб.
Обновлено в 12:59
Происшествия
В Пермском крае произошёл сход с рельсов семи вагонов грузового поезда
В Куединском районе Пермского края произошёл сход с рельсов семи вагонов грузового поезда, направлявшегося из Агрыза в Красноуфимск.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Суд в Петербурге продлил срок задержания замглавы Псковской области
Приморский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В Подмосковье на трассе участковому взрывом оторвало кисть руки
Мужчина попытался открыть найденную на дороге коробку, прогремел взрыв, и он получил ранения рук и лица.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Во Франции отпустили четырех родственников «страсбургского стрелка»
Как отмечает радиосеть, они были задержаны после теракта в ночь на среду и были отпущены в субботу ввиду "отсутствия на данный момент данных, которые можно вменять им в вину".
Обновлено в 15:14
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
По данным ГИБДД, погибли водитель "семерки" и трое пассажиров, находившихся в ВАЗ-2111, среди них - двое детей 2018 года рождения, которые были на руках у матери.
Обновлено в 12:41
Происшествия
Семь человек получили травмы от взрыва петард в ТЦ Дортмунда
В результате происшествия пострадали семь человек, они получили легкие ранения.
Обновлено в 19:31
Происшествия
Опубликовано видео падения самосвала на территорию аквапарка в Крыму
В сети появилось видео падения самосвала на территорию аквапарка гостиницы «Ялта Интурист».
Обновлено в 08:37
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Башкирии
Трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в башкирском селе Кандры в ночь на воскресенье, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Попытка попасть в США стоила жизни 260 мигрантам в 2018 году
За 2018 год погибли не менее 260 нелегальных мигрантов, пытавшихся прорваться на территорию Соединенных Штатов, сообщает ABC News со ссылкой на отчет американского правительства.
Обновлено в 17:10
Происшествия
В Зеленограде на стройке обнаружили снаряд времён войны
В Зеленограде во время проведения работ на стройплощадке был обнаружен снаряд времён Великой Отечественной войны.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Крупный пожар на территории зоопарка в британском Честере потушен
Зоопарк Честера был создан в 1931 году. Он является одним из крупнейших в Соединенном Королевстве.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Дайвер погиб во время погружения под Калининградом
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Петербурге во время купания захлебнулись два младенца
Вечером в четверг, 13 декабря, в Выборгском районе Петербурга произошла страшная трагедия: во время купания едва не утонул малыш 2018 года рождения.
Обновлено в 04:36