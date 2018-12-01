Следователи возбудили уголовное дело по факту схода с рельсов вагонов грузового поезда в Омской области. Об этом информирует Уральское следственное управление на транспорте СК России.

СК возбудил дело по факту схода с рельсов вагонов в Омской области

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