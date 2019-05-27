Происшествия

На курорте в Ленинградской области обрушились строительные лесаРИА Новости 06:45

В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
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На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса

РИА Новости06:45

На автодроме «Игора-Драйв», который строят в Ленинградской области, пострадали семеро рабочих

Эхо Москвы09:05

На месте строительства гоночной трассы под Петербургом упали леса

РБК07:01

Компания «СТЗ» подтвердила факт обрушения лесов на строящемся автодроме «Игора-драйв»

ТАСС13:55

Семь человек извлекли из-под обрушившихся лесов на автодроме в Ленобласти

Интерфакс07:04

На автодроме под Петербургом обрушились строительные леса, есть пострадавшие

Дождь06:50

Прокуратура и Следком выясняют обстоятельства обрушения на «Игора-Драйв»

47 новостей11:07
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Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Политика

Первый зарубежный визит представители Зеленского совершили в Германию

"Символично, что свой первый зарубежный визит заместитель главы АПУ, внешнеполитический советник президента Зеленского, посол Вадим Пристайко осуществляет именно в Берлин", - сообщил в понедельник в Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Обновлено в 11:35
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Гаджеты

Новый iPhone позволит подключить две пары AirPods одновременно

Владельцы грядущего iPhone смогут, таким образом, подключить к смартфону две пары беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 03:37
Авто

Audi станет продавать новые автомобили онлайн

Пока немецкий концерн предложит клиентам приобрести только одну модель онлайн — это Audi TT в спецверсии Quantum Gray Edition.
Обновлено в 07:14
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика

Президент Сербии предрек нападение албанцев на сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ожидает нападение албанцев на сербов в Косово.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы

Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Футбол

Сборная Уругвая победила Гондурас, Украина выиграла у Катара

Сборная Уругвая одержала победу над командой Гондураса в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу (U-20).
Обновлено в 14:02
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина»

В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".
Обновлено в 08:15
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернули более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы

Футбольные клубы "Арсенал" и "Челси" вернули более 6000 билетов на финал Лиги Европы, большинство из которых уже реализовано Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Обновлено в 09:27
Политика

В ФСБ допустили новые провокации со стороны Украины

"Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки, риски аналогичных провокаций на крымском направлении сохраняются", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" в канун Дня пограничника.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге

Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом

Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что призыв на военную службу постепенно уйдет в прошлое.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Золотую Audi волейболиста «Зенита» нашли в пруду с дырами от пуль

Из Петровского пруда в Петербурге выловили автомобиль Audi. Машина принадлежит игроку волейбольного «Зенита» Александру Волкову.
Обновлено в 02:21
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено в 07:41
Культура

Дмитрия Диброва обвинили в одобрении цветных революций

Аудиозапись, на которой якобы Дмитрий Дибров высказывается за цветные революции и даже ожидает такую в Ростовской области, выложил Mash.
Обновлено в 07:23
Космос

Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Акционеры ПАО "Мобильные телесистемы" выдвинули трех новых кандидатов в совет директоров компании, включая Валентина Юмашева, экс-главу администрации президента РФ, следует из пресс-релиза оператора.
Обновлено в 14:11
Наука

Физики впервые определили волновую форму электрона

Обновлено вчера в 03:33
Происшествия

Майкл Калви попросит Следственный комитет отпустить его на ПМЭФ-2019

Основатель фонда Baring Bostok Майкл Калви попросил отпустить его в Петербург, где он смог бы посетить ПМЭФ-2019.
Обновлено в 10:59
Общество

На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти

В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение власти).
Обновлено в 14:21
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

«Если динамика развития российских городов, наблюдавшаяся в 2010–2017 годах, сохранится и дальше, то среднему нестоличному миллионнику потребуется примерно 100 лет, чтобы догнать Москву по уровню подушевого валового продукта», — отмечают авторы исследования.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Актриса Наталья Бардо полностью разделась для новой фотосессии

Поклонники разразились восторженными комментариями, отметив стройную фигуру актрисы. На снимке Бардо кокетливо прикрывает голое тело.
Обновлено в 04:50
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