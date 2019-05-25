Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в СургутеRT на русском 14:34
Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
Читать в источнике
Оценить25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск детского «Голоса»
Напомним, что дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Спорт
Землетрясение прервало выступление Плющенко на шоу в Японии
В Японии выступление двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на шоу Fantasy on Ice прервало землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 06:15
Космос
Появилось видео «поезда» из 60 спутников SpaceX в космосе
Жители Нидерландов запечатлели на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компанией SpaceX Илона Маска.
Обновлено в 05:38
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
25 мая 2019 года к нашей планете приблизится астероид 1999 KW4. Небесное тело летит вместе со своим спутником.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь
Обновлено в 14:25
Происшествия
Полиция наказала участников школьного БДСМ-шоу
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра
Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Политика
Зеленский рассмотрит петицию об отставке главы администрации
Петиция об отставке Андрея Богдана с должности главы администрации президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов — 25 тысяч.
Обновлено в 08:05
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу над «Зенитом»
В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:21
Наука
Физики впервые вычислили форму волновой функции электрона
Обновлено в 08:59
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Герой фейкового видео Навального признался, что стал жертвой монтажа
Молодой человек полностью опроверг то, что прозвучало в записи тюменского штаба Навального и рассказал о том, как снимались эти кадры на самом деле.
Обновлено в 14:51
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 05:18
Музыка
Макс Фадеев посчитал «странным» спецвыпуск «Голос. Дети»
Обновлено в 11:24
Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
Обновлено в 12:55
Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Футбол
Смородская: уход Фернандеша не станет потерей для «Локо», атмосфера улучшится
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова полузащитника Мануэла Фернандеша, который заявил, что её уход из клуба — лучшее, что случилось с «железнодорожниками».
Обновлено в 13:30
Автоспорт
Валттери Боттас: Моей скорости сегодня хватало для поул-позиции
В Монако, где обгонять почти невозможно, квалификация приобретает особое значение, и гонщик Mercedes Валттери Боттас понимает, что в сражении с Льюисом Хэмилтоном каждая гонка может решить судьбу чемпионата.
Обновлено в 13:34
Наука
В Канаде обнаружен самый древний гриб на Земле
Исследователи рассказали миру о своей невероятной находке. По словам ученых, они обнаружили окаменелый гриб, которому миллиард лет.
Обновлено вчера в 23:04
Здоровье
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала бесценное фото с дочкой и папой малышки Оливии
Кети Топурия показала бесценное фото со своей дочкой Оливией и бывшим мужем бизнесменом Львом Гейхманом - папой малышки.
Обновлено в 14:32