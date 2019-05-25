Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолётом в СургутеRT на русском 14:34

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.
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с чего всё началось
«Самолёт набрал высоту, однако в ходе полёта сработал датчик стабилизатора, в этой связи командиром воздушного судна принято решение о выработке топлива и возвращении борта в аэропорт вылета», — говорится в сообщении
 Следственного комитета.
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