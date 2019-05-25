СК начал проверку после инцидента с самолётом в СургутеRT на русском 14:34

с чего всё началось

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что самолёт, вылетевший из Сургута, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика стабилизатора.

СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте

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