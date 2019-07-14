Происшествия

СК начал проверку после инцидента с самолетом в аэропорту СаратоваТАСС 11:11

Следователи проводят проверку по факту инцидента в аэропорту Саратова, где самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Саратовский аэропорт возобновил работу после инцидента с Як-42

РИА Новости14:58

Аэропорт Саратова временно прекратил работу из-за инцидента с Як-42

РБК14:17

Работа саратовского аэропорта восстановлена после инцидента с самолетом

ТАСС15:21

Из саратовского аэропорта после ЧП отменены вылеты

КП - Саратов14:01

В Саратове с самолетом из Сургута произошла внештатная ситуация

Регион 6411:00

Самолет «Сургут-Саратов» при посадке выехал за пределы взлетной полосы

Взгляд-инфо10:50

Аэропорт Саратова заработал после выкатывания самолета за полосу

Интерфакс14:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:03, Вашингтон
Футбол

Футболист «Зенита» Иванович рассказал, что помогло обыграть «Тамбов»

Обновлено в 14:30
Происшествия

Более 25 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 14:32
Здоровье

В Тульской области смертность превысила рождаемость в 2,2 раза

В 2,2 раза в Тульской области смертность превысила рождаемость за шесть месяцев текущего года.
Обновлено в 06:50
Происшествия

В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Автоспорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Политика

Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз

Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 12:33
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Обновлено в 11:26
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Гаджеты

IPhone XI Max показали вживую в руках у пользователя

По предварительным данным Apple представит три модели смартфонов: iPhone XI, iPhone XI Max и новый XR.
Обновлено вчера в 15:28
Политика

В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»

Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия — увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено вчера в 09:56
Теннис

Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона

Обновлено в 14:37
Экология

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие

В Петербурге публике впервые показали ЗРАК «Пальма»

В городе Санкт-Петербург широкой публике впервые был показан ЗРАК «Пальма». Его демонстрация состоялась на полигоне МВМС.
Обновлено в 02:45
Автоспорт

Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Происшествия

Учивший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье

В авиакатастрофе под Москвой погиб глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:52
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Политика

Daily Mail: Трамп разрушил ядерную сделку с Ираном назло Обаме

Посол Британии в США Ким Дэррок, который ушел в отставку после того, как секретные письма с его критическими оценками администрации президента США попали в прессу, заявил в направленных в Лондон телеграммах, что Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном "назло" экс-президенту США Бараку Обаме.
Обновлено в 02:07
Музыка

Британский музыкант Крис Норман прервал выступление в Петербурге

Обновлено в 15:43
Кино

Александр Петров не будет сниматься в «Полицейском с Рублевки-2»

Обновлено в 09:23
Происшествия

Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
Происшествия

В СПЧ Чечни прокомментировали историю с вывозом молодой москвички

Обновлено в 12:49
Политика

Грузинский оппозиционный депутат прилетел в Москву

Депутат грузинской оппозиционной фракции "Альянс патриотов" Георгий Ломия прибыл в Москву.
Обновлено в 07:03
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской

В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес

Нетребко спела в мини-юбке и на высоких каблуках на праздничном столе

Обновлено в 04:17
Политика

Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за спасение ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что у России есть последний шанс для сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:56
Футбол

Де Бур был шокирован влиянием агентов в «Интере»

Добился бы успеха с "Интером", если бы они проявили терпение. Однажды докажу, что могу быть успешным тренером в европейском чемпионате.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

Эрдоган назвал сделку по С-400 важнейшей в истории Турции

Обновлено в 13:00
Происшествия

В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Космос

НАСА опубликовало снимок Curiosity с орбиты Марса

Космическое агентство НАСА опубликовало снимок марсохода Curiosity, сделанный с орбиты красной планеты.
Обновлено в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное