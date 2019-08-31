Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
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