Происшествия
РИА НовостиСК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
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Аварийно севший в Южно-Сахалинске самолет сегодня уже никуда не улетит
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:35
Самолет из Владивостока благополучно приземлился с отказавшей навигационной системой
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Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета под деревней Минино Клинского района Московской области.
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RT на русском 03:58
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Китай выразил протест США за поддержку задержанных в Гонконге
Правительство КНР выразило решительный протест Белому дому и некоторым конгрессменам США за то, что они раскритиковали законно произведённые задержания радикально настроенных участников протеста в Гонконге.
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Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Политика
Пушков прокомментировал заявление главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление нового главы МИД Украины Вадима Пристайко о разрешении кризиса в Донбассе за полгода, назвав его амбициозным, но сомнительным.
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Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Происшествия
В Сочи на пляже нашли боеприпас времен Великой Отечественной войны
В районе пляжа одного из санаториев был обнаружен предмет, схожий с боеприпасом.
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Игры
Borderlands 3 откроет новые режимы после прохождения основной сюжетной компании
Игромания.ру 05:26
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Россияне до сих пор верят, что Земля плоская
Анализ целого массива публикаций в социальных медиа, в которых поддерживается идея теории плоской Земли, то есть «плоского диска, окаймленного ледяной стрелой Антарктиды» показал: в период с августа 2016 по август 2019 года в распространении темы участвовало более 470 тыс. авторов.
Московский Комсомолец вчера в 13:16
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Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Газета.Ru 06:08
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Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ вчера в 18:09
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета 29 августа в 11:13
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«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
Победный гол забил Владимир Абрамов.
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Космос
Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра
В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
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В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Футбол
«Динамо» предлагали приобрести Симоне Дзадзу. Москвичей отпугнула цена
Руководство московского «Динамо» рассматривало вариант с подписанием нападающего «Торино» Симоне Дзадзы.
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Общество
На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону
Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия вчера в 07:41
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Авто
Вандалы разбили 40 авто, подготовленных для Франкфуртского автосалона
Согласно имеющейся информации, группа «зеленых» активистов Rocks in the Gearbox разбила около 40 роскошных автомобилей британских марок, а также собирается организовать акции против Франкфуртского автосалона.
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Пьяный водитель в Бийске насмерть сбил девушку
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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru 28 августа в 18:26