Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России проводит проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине

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