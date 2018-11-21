Происшествия
СК начал проверку обрушения моста под Воронежем
СК начал проверку обрушения моста под ВоронежемРоссийская газета14:19
Следователи работают на месте обрушения автомобильного моста в Терновском районе, сообщили в управлении СКР по Воронежской области.
Российская газета14:19
с чего всё началось
Пресс-служба Следственного комитета РФ по Воронежской области сообщила о начале доследственной проверки по факту обрушения автомобильного моста через реку Савала в Терновском районе региона.Московский Комсомолец15:39
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Происшествия
В Туле четыре ребенка погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 20:12
Происшествия
Менеджер рэпера Хаски сообщил о его задержании в Краснодаре
Рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) задержали в Краснодаре в клубе Bounce, где должен был проводиться концерт, сообщил РБК его менеджер Андрей Орехов.
Обновлено в 19:44
Происшествия
Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации пострадавшему водителю
Адвокат футболиста «Зенита» Александра Кокорина не подтвердила информацию о том, что её подзащитный, а также полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, перечислили деньги водителю из Белоруссии Виталию Соловчуку, который был избит во время драки 8 октября возле гостиницы «Пекин» в Москве.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Ространснадзор проверит Шереметьево после гибели мужчины на ВПП
Ространснадзор после гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево проведет внеплановую проверку аэропорта.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых во взятках следователей СКР
Басманный суд Москвы отправил под арест двух следователей центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) – Сергея Дубинского и Андрея Тринева.
Обновлено в 15:37
Происшествия
В Ставрополе задержали стрелявшего по полицейским в парке мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ночью стрелял по полицейским в ставропольском парке, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МВД по Ставропольскому краю.
Обновлено в 16:51
Происшествия
На севере Лондона в квартире нашли два самодельных взрывных устройства
Два самодельных взрывных устройства были найдены в пустующей квартире на севере Лондона, проводится расследование, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
Обновлено в 18:12
Происшествия
В Москве на Ленинградском вокзале вагон поезда сошел с рельсов
Один вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на Ленинградском вокзале в центре Москвы, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 18:38
Происшествия
NYT: многих жителей не оповестили вовремя о начале пожара в Калифорнии
Обновлено в 19:51
Происшествия
Задержанным фанатам «Спартака» грозит до семи лет тюрьмы
На нескольких фанатов московского футбольного клуба "Спартак" было заведено уголовное дело статье "Хулиганство" за драку с болельщиками ЦСКА, которая произошла 22 сентября возле ресторана "Изба" в Москве.
Обновлено в 16:00
Происшествия
На территории гаражного кооператива в Зеленограде произошла стрельба
Обновлено в 19:32
Происшествия
Сломал нос и ногу: таксист напал на девушку
В Москве таксист сломал пассажирке нос и ногу после замечания. Как передает канал "360", нападение произошло 17 ноября.
Обновлено в 18:56
Происшествия
Под Новосибирском обрушилась стена школы
Кирпичная стена обрушилась в среду в крыле школы в Новосибирской области, где проводился капремонт, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено в 19:12
Происшествия
В Новокузнецке потушили пожар в ТЦ
Пожар в подвальном помещении торгового центра "Заря" в Новокузнецке ликвидирован на площади около 50 квадратных метров, по предварительным данным, инцидент обошелся без пострадавших, сообщили РИА Новости в среду в главке МЧС по Кемеровской области.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Следователи выясняют обстоятельства смерти двух человек
Следственным отделом по городу Елизово СУ СКРФ по Камчатскому краю проводится доследственная проверка по сообщению об обнаружении тел двух человек в результате пожара в заброшенном здании рыбзавода расположенного в поселке Нагорный Елизовского района.
Обновлено в 19:43