Общество
СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в АсбестеРБК 06:48
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.РБК06:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 07:03, Вашингтон
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Обновлено в 01:44
Политика
Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых
Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Кокорина и Мамаева этапируют поездом
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.
Обновлено в 06:08
Политика
Медведчук рассказал о срыве обмена Сенцова из-за убийства Захарченко
Договоренность об обмене осужденных между Россией и Украиной, включая украинского режиссера Олега Сенцова, почти была достигнута, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медвечук.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Динамо» подписало украинского защитника Ордеца
Обновлено в 05:43
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Политика
Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии
Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер
На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область
В Астраханскую область из села Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка, перебрались несколько цыганских семей.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову
В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.
Обновлено в 06:34
Экономика
Принят закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Обновлено в 05:32
Экономика
Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Общество
Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО
Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Политика
Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Армия и оружие
В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта
В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.
Обновлено вчера в 17:59
Здоровье
Терапевт назвала продукты, на которых нельзя экономить
Главный внештатный специалист терапевт Минздрава России профессор Оксана Драпкина рассказала, от каких двух относительно дорогостоящих продуктов не стоит отказываться, даже если бюджет сильно ограничен, пишет aif.ru.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Защита экс-главы Коми Гайзера обжаловала приговор
Защита экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного на 11 лет колонии, обжаловала приговор в Мосгорсуде.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
После программ о Жанне Фриске на ТВ Шепелев заявил о травле
Шоумен Дмитрий Шепелев, вдовец певицы Жанны Фриске, пожаловался на "коллапс" в своем инстаграме.
Обновлено в 03:22
Финансы
ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным
С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Общество
Собянин: Инновации изменили психологию врачей
Обновлено в 06:22