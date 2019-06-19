СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в АсбестеРБК 06:48

с чего всё началось

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

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Происшествия СК возбудил дело после гибели мужчины в ходе драки у метро в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства мужчины в драке около станции метро «Электрозаводская» в Москве.

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Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

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Происшествия Кортеж Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю вдову В Великобритании один из полицейских мотоциклов из кортежа принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил 83-летнюю женщину.

Экономика Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.

Общество Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.

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Экономика Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.

Армия и оружие В России изменят порядок присвоения звания старшего лейтенанта В Министерстве обороны России планируют изменить правила присвоения воинского звания «старший лейтенант», необходимые нормативно-правовые акты разработают до конца года.

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Происшествия Защита экс-главы Коми Гайзера обжаловала приговор Защита экс-главы Коми Вячеслава Гайзера, осужденного на 11 лет колонии, обжаловала приговор в Мосгорсуде.

Происшествия Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани ДТП с участием автобуса произошло в Краснодарском крае, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.