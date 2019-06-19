СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в АсбестеРБК 06:48

с чего всё началось

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Армия и оружие Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.

Происшествия В МВД Украины рассматривают три версии гибели депутата Рады Тымчука Правоохранительные органы рассматривают три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.

Происшествия В Москве произошла массовая драка у метро На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Юморист Вадим Галыгин снова стал отцом Вадим Галыгин уже в третий раз стал отцом. Супруга Ольга Вайнилович подарила знаменитому юмористу сына Ивана.

Футбол ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.

Происшествия Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.

Авто Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.

Здоровье Роскачество дало советы по выбору напитков в жару Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.

Транспорт Власти Екатеринбурга продолжат проектирование второй ветки метро Несмотря на отказ Министерства транспорта РФ финансировать строительство новой ветки метро в Екатеринбурге, городские власти намерены продолжить его проектирование за счет средств бюджета города.

Футбол Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена» Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.

Армия и оружие В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.

Общество Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.

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Финансы ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.

Происшествия Гражданин России убит в Лондоне Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.