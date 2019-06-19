Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в АсбестеРБК 06:48

Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Читать в источнике
с чего всё началось
Сотрудники Следственного комитета России по Свердловской области инициировали проверку в связи с видеообращением
 к президенту России жителей города Асбеста, проживающих несколько лет в аварийных домах.
РБК06:48

Подробнее о событии

После жалобы Путину на Урале за несколько часов решили проблему жителей, которая тянулась 9 лет

URA.Ru08:01

Жители Асбеста записали видеообращение для прямой линии президента Владимира Путина с просьбой переселить чиновников в их аварийные дома

Эхо Москвы - Екатеринбург01:52

Жители нескольких аварийных домов в Свердловской области обратились на прямую линию

ТАСС04:41

Через несколько часов после видеообращения к Путину власти Асбеста решили проблему людей

Znak.com07:15

Жильцов аварийного дома в Асбесте, пожаловавшихся Путину, расселят до декабря

JustMedia06:24

СК проверит данные о пожаловавшихся Путину на аварийные дома жителях Урала

РИА Новости05:28

Уральцев, которые пожаловались Путину на аварийные дома, расселят до конца года

Екатеринбург Онлайн07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

Обновлено в 05:29
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Обновлено в 07:11
Армия и оружие

Минобороны Украины перестало называть Зеленского уклонистом

Военную службу в Вооружённых Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014–2015 годов не призывался, — сказано в ответе на запрос.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В МВД Украины рассматривают три версии гибели депутата Рады Тымчука

Правоохранительные органы рассматривают три версии гибели депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Москве произошла массовая драка у метро

На востоке Москвы произошла массовая драка на ножах.
Обновлено в 01:32
Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Юморист Вадим Галыгин снова стал отцом

Вадим Галыгин уже в третий раз стал отцом. Супруга Ольга Вайнилович подарила знаменитому юмористу сына Ивана.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 05:44
Общество

В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки

Обновлено 17 июня в 12:03
Футбол

ЦСКА выкупил у «Эвертона» футболиста Влашича

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о выкупе у английского «Эвертона» хорватского полузащитника Николы Влашича.
Обновлено в 07:20
Футбол

Глушаков обратился к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 07:14
Происшествия

Угроза цунами из-за землетрясения в Японии отменена

Власти Японии отменили угрозу цунами, объявленную после землетрясения на севере страны.
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Обновленный кроссовер Skoda Kodiaq вывели на тесты

Стоит отметить, что прототип кроссовера Skoda вывела на тесты обновленный Kodiaq получит матричные светодиодные технологии с отдельными элементами и динамические указатели поворота, также как на обновленном флагмане марки — Superb.
Обновлено в 07:57
Здоровье

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Транспорт

Власти Екатеринбурга продолжат проектирование второй ветки метро

Несмотря на отказ Министерства транспорта РФ финансировать строительство новой ветки метро в Екатеринбурге, городские власти намерены продолжить его проектирование за счет средств бюджета города.
Обновлено в 08:20
Футбол

Пьер-Эмерик Обамейанг: «Всегда восхищался „Арсеналом“ из-за истории и игроков вроде Анри»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамейанг рассказал, почему принял решение перейти в лондонский клуб.
Обновлено в 07:59
Футбол

Леонид Слуцкий: «Одегард и Головин могут выйти на уровень Эриксена»

Надеюсь, что в ближайшие год-два подтвердит все выданные ему авансы не только на уровне "Витесса", но и на уровне большого европейского клуба.
Обновлено в 07:53
Экономика

АТОР: российские туристы все больше стараются экономить на отдыхе

По словам Ломидзе, сегмент бюджетного отдыха растет.
Обновлено в 06:04
Армия и оружие

В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Общество

Эколог из Калининграда запросила политическое убежище в Германии

Калининградский эколог Александра Королёва запросила политическое убежище в Германии.
Обновлено в 06:55
Хоккей

Генменеджер «Динамо»: не собираемся обменивать Шипачева

Генеральный менеджер московского хоккейного клуба "Динамо" Виктор Меркулов заявил, что клуб не собирается обменивать форварда Вадима Шипачева.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Распространившего видео катастрофы SSJ100 полицейского уволили

Видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево распространили два капитана полиции, один из них уволен, сообщил депутат Госдумы РФ Андрея Альшевских со ссылкой на официальный ответ МВД на свой запрос, скан которого он опубликовал в Facebook.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Младший сын хоккеиста Соколова появился на похоронах убитой матери

Младший брат прославленного российского хоккеиста Максима Соколова появился на похоронах убитой матери.
Обновлено в 06:40
Технологии

Медики из США научили умные колонки «слышать» сердечные приступы

Программисты и медицинские специалисты из США создали алгоритм, позволяющий любым умным колонкам следить за работой сердца их владельца во время сна и вызывать скорую помощь в том случае, если у них произошел сердечный приступ.
Обновлено в 07:36
Политика

МИД рассказал о последствиях водной блокады Крыма для Украины

В Министерстве иностранных дел РФ отметили "печальные последствия" так называемой водной блокады Крымского полуострова для экономики и экологии Украины.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Подмосковье обрушился автомобильный мост через реку

Часть автомобильного моста через реку Лама в Московской области обрушилась, не выдержав проезжавшего грузовика.
Обновлено в 07:47
Финансы

ЦБ предложил после изъятия жилья считать долг по ипотеке уплаченным

С россиян, лишившихся жилья из-за непогашения ипотечного кредита, не стоит взыскивать остатки задолженности, даже если после реализации залога его цена не покрыла всего долга по займу.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Гражданин России убит в Лондоне

Полиция Лондона сообщила об убийстве россиянина Глеба Жебровского, известного под именем Глеб Стальной.
Обновлено вчера в 21:04
Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее необоснованное повышение цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное