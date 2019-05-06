В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человекРИА Новости 00:40

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Происшествия После трагедии с мурманским самолетом активизировались мошенники В социальных сетях активизировались мошенники после трагедии с мурманским самолетом в столичном Шереметьево.

Технологии Huawei названа вероятным поставщиком оборудования для «закона Яровой» Ранее сообщалось, что единственным поставщиком оборудования для исполнения закона операторам МТС и МГТС стала «Норси-Транс».

Политика Захарова ответила Помпео, предложившему России «уйти» из Венесуэлы Ранее глава Госдепа сообщил, что 6 мая обсудит ситуацию по Венесуэле с министром Сергеем Лавровым Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря Майка Помпео о том, что России необходимо "покинуть" территорию Венесуэлы.

Происшествия Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.

Происшествия Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100 Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.

Происшествия Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.

Происшествия Названа основная версия возгорания самолета в Шереметьеве Основная версия возгорания на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево – попадание молнии, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Происшествия Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100 В Сети появилось видео из салона самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", который загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево.

Происшествия Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве» Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.

Религия Радоница в этом году выпала на 7 мая Один из самых важных поминальных дней в году отмечается на девятый день после Христова Воскресения и всегда приходится на вторник.

Авто Автоэксперт объяснил, как не допустить перегрева двигателя в жару Как известно, основная причина перегрева – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, которая либо выкипает (обычно это бывает тогда, когда антифриз давно «отслужил свое»), либо вытекает из-за банальной разгерметизации одного из патрубков.

Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Шереметьево Девять пострадавших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево доставлены в столичные медучреждения, сообщила пресс-служба Минздрава.

Авто Новые модели Hyundai получат более спортивный и экспрессивный дизайн Чуть больше месяца назад состоялась премьера Hyundai Sonata нового поколения, выполненной в стилистике концептуального Le Fil Rouge.

Общество Губернатор Севастополя попал в больницу Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников госпитализирован с острым аппендицитом, сообщил сегодня, 6 мая, первый заместитель директора департамента здравоохранения города Владислав Нусинов.

Общество Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников «На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Хоккей Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура "Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.

Происшествия Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".

Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.