Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человекРИА Новости 00:40
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
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