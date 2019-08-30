Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.

СК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве

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