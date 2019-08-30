Происшествия

RT на русскомRT на русскомСК России опубликовал видео о сценариях протестов в Москве

Следственный комитет России опубликовал на YouTube видео под названием «Время принимать решение», в котором рассказывается о сценариях несанкционированных акций протеста в Москве.
Читать в источнике
Комментировать81

Подробнее о событии

СКР опубликовал ролик о протестных акциях в Москве

Говорит Москва05:57

В СК объяснили участие молодежи в акциях протеста желанием получить лайки в соцсетях

ТАСС04:46

«Все те же провокаторы, все те же схемы вывода людей на улицы, все та же молодежь». СК снял видео о протестах в Москве

Новая газета05:23

СК опубликовал ролик о протестах в Москве

РБК05:26

СК выпустил спецрепортаж о протестах в Москве

РИА Новости04:21

«Основные кукловоды находятся вдали». СК снял видео о протестах в Москве

Дождь03:59

СК и Нацгвардия рассказали о «кукловодах», заставляющих участников акций протеста бить силовиков и перекрывать улицы

Медиазона02:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7257 источников, обновлено в 13:32, Вашингтон
Политика

Кандидат от КПРФ Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ режиссер Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.
РБК 12:28
Происшествия

Экстренно приземлившийся в Екатеринбурге самолёт вылетел в Ходжент

Как сообщало ИА REGNUM, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Ходжент самолёт Airbus 321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в 08:53 по местному времени совершил экстренную посадку в аэропорту «Кольцово» города Екатеринбург.
REGNUM 03:41
Футбол

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Metaratings 08:09
Армия и оружие

Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море

«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Музыка

Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на фестивале

Российский исполнитель Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму во время выступления на музыкальном фестивале "Новая волна – 2019".
Труд 12:22
Политика

США призвали Россию пресечь эскалацию на границе Южной Осетии и Грузии

США призывают Россию задействовать все каналы для предотвращения дальнейшей эскалации на границе Южной Осетии и Грузии.
ТАСС 11:32
Космос

Весь мир ищет название для нового марсохода NASA

В условиях конкурса указано, что не допускаются повторы из названий прошлых миссий NASA, а также названия торговых марок.
TelecomDaily 03:36
Интернет

Появился новый вид мошенничества с использованием Siri и Алисы

В результате Siri или Алиса набирают фальшивый номер, а пользователь общается с мошенником.
Взгляд.ру 05:14
Политика

Гончарук объяснил решение оставить Авакова в правительстве Украины

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил решение оставить в правительстве министра внутренних дел Арсена Авакова.
RT на русском 12:15
Политика

В СБУ сообщили, что Россия и Украина перенесли обмен заключенными

В Службе безопасности Украины сообщили, что обмен заключенными между Россией и Украиной в пятницу не состоится.
РИА Новости 07:26
Общество

Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru 12:22
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска

Новый российский пистолет "Удав" начал поставляться в войска.
ТАСС 07:04
Происшествия

Следствие предъявило американцу Уилану обвинение в шпионаже

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции Полу Уилану, которому вменяется шпионаж, рассказал РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
РИА Новости 12:31
Экономика

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Армия и оружие

Российский Су-47 на МАКС-2019 восхитил западные СМИ

Одним из самых необычных экспонатов аэрокосмического салона МАКС-2019 в подмосковном «Жуковском» стал истребитель Су-47 «Беркут».
ФАН 07:22
Гаджеты

Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября

Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь вчера в 13:01
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа

Независимое телевидение Севастополя вчера в 07:53
Футбол

Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче «Спартака»

Экс-нападающий сборной России по футболу, обладатель Кубка России Александр Панов опроверг сообщения о том, что его избили на матче московского "Спартака".
РИА Новости 10:38
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 13:04
Технологии

В Японии остановили работу знаменитого суперкомпьютера «К»

РИА Новости 08:23
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Политика

Верховная Рада проголосовала за отмену депутатской неприкосновенности

Депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении поддержали законопроект о внесении изменений в Конституцию страны, в соответствии с которыми парламентарии лишатся депутатской неприкосновенности.
Свободная Пресса 01:10
Армия и оружие

Американская разведка рассказала о взрыве под Северодвинском

News.ru вчера в 22:03
Общество

Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму

Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Общество

В Петербурге оштрафовали аниматора в костюме коня Юлия

РИА Новости 10:07
Политика

Джонсон предостерёг парламентариев от блокировки брексита 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News предостерёг членов британского парламента от попыток заблокировать согласованный выход страны из Евросоюза 31 октября.
RT на русском 11:53
Армия и оружие

Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»

Известия 10:37
Политика

Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК 28 августа в 20:56
Музыка

В рамках «PRO лето» на Сахарова 31 августа выступят известные артисты

Москва 24 06:20
Экономика

Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа

В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное