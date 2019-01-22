Происшествия

СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу ВышинскогоРоссийская газета 04:20

Следственный комитет России установил причастность сотрудника СБУ к преступлениям против журналиста Кирилла Вышинского. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ГУ СБУ Андрея Просняка.
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СК завел дело на сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

Телеканал 360°04:36

СКР завёл дело против украинского следователя, обвинившего Вышинского в госизмене

Говорит Москва03:56

СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского

Российская газета04:20

СК России возбудил дело против главы СБУ из-за Вышинского

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RT на русском04:02

СК завел дело против сотрудника СБУ, ведущего следствие по Вышинскому

РИА Новости03:43

СК завел дело против обвинившего Вышинского в госизмене сотрудника СБУ

РБК04:33
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Происшествия

Появилось видео с места посадки захваченного самолета Сургут–Москва

В Сети появилось видео из аэропорта Ханты-Мансийска, где совершил посадку захваченный пассажиром самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Сургут–Москва.
Обновлено в 07:39
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В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В пресс-службе ПАО "Туполев" сообщили, что разбившийся Ту-22М3 построили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова в 1986 году.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Трое активистов «Артподготовки» получили сроки за подготовку теракта

Обновлено в 06:54
Происшествия

Певец Крис Браун задержан в Париже по подозрению в изнасиловании

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Адвокат подтвердил наличие у арестованного Уилана сведений с гостайной

Обвиняемый в шпионаже против России Пол Уилан при задержании имел сведения, которые содержат гостайну.
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Происшествия

Пропавших моряков в Черном море пока не нашли

Операция по поиску десяти пропавших без вести моряков при пожаре на судах в Черном море пока не дала результатов.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Самолет с новичком «Кардифф Сити» исчез с радаров

Частный самолет, следовавший из Франции в Уэльс, пропал с радаров.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве женщина избила таксиста и угнала его машину

Правоохранители в Москве задержали 27-летнюю девушку, которая поругалась с водителем такси, избила его и угнала машину, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Петербурге произошел пожар в здании Арбитражного суда

В здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте произошло возгорание, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Кирове пьяный водитель сбил троих пешеходов на тротуаре

Обновлено в 07:34
Происшествия

Шесть детей отравились в школе Петербурга, четверо госпитализированы

Шесть учеников девятого класса отравились в школе №633 в Калининском районе Санкт-Петербурга, четверо из них госпитализированы.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля

В Ливерпуле водитель экскаватора разгромил холл отеля. Об этом 21 января сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Подростки устроили массовое побоище в Твери

Биты у них подростки отобрали, а саму женщину и их дочерей — избили. 21 января другая группа подростков нашла этих троих подростков.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Московских полицейских заподозрили в мошенничестве с квартирами

17 января представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщала о проведении обысков у полицейских, задержанных по подозрению в мошенничестве с квартирами москвичей.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Полиция отпустила Настю Рыбку и Алекса Лесли под подписку о явке

Обновлено в 08:03
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Андрей Януарьевич Вышинский
Советский юрист
Советский государственный деятель, юрист, дипломат. Прокурор СССР, министр иностранных дел СССР, постоянный представитель СССР при ООН. Также занимал ряд других должностей. Член ЦК ВКП, кандидат в члены Президиума ЦК КПСС.
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