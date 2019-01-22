СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу ВышинскогоРоссийская газета 04:20

Следственный комитет России установил причастность сотрудника СБУ к преступлениям против журналиста Кирилла Вышинского. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ГУ СБУ Андрея Просняка.

СК РФ возбудил дело против следователя СБУ по делу Вышинского

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