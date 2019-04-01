Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели россиян в авиакатастрофе в ГерманииИзвестия 12:42
Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолета в Германии, в результате которого, по предварительным данным, погибли граждане РФ — совладелец S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот.
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Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Происшествия
В Уфе задержан бывший вице-премьер Башкирии из-за махинаций с землей
По информации источников «Коммерсантъ-Уфа», в основу уголовного дела бывшего вице-премьера Евгения Гурьева легла сделка по продаже участков уфимского лимонария.
Обновлено в 15:13
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика
Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.
Обновлено в 15:14
Экономика
Минфин предложил вписать в НК новые главы
Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Лолита наняла концертного директора Юлии Началовой
Почему команду певицы покинул ее предыдущий директор Эдуард Хруцкий, она не уточнила, только отметила, что мужчине тяжело быть в разъездах из-за здоровья.
Обновлено в 13:14
Экономика
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ в 2018 году выросла в 9 раз
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в 2018 году выросла в 9,3 раза - до 933,137 млрд рублей, сообщается в отчетности компании.
Обновлено в 10:29
Политика
Госдума рассмотрит проект о непризнании украинских выборов
Представители всех думских фракций поддержали главу комитета по СНГ Леонида Калашникова, предложившего депутатам рассмотреть проект постановления о непризнании выборов на Украине по завершении второго тура, передает РИА Новости.
Обновлено в 11:06
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено в 04:49
Спорт
Тутберидзе объяснила сложность прошедшего сезона для Загитовой
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире Первого канала объяснила причину, по которой прошедший сезон оказался тяжелым для ее подопечной Алины Загитовой.
Обновлено в 15:18
Происшествия
Задержан устроивший погром в редакции «Коммерсанта» в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в погроме и краже жёстких дисков из редакции газеты "Коммерсант".
Обновлено в 15:06
Финансы
ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 2 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 апреля, составляет 65,4176 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 07:29
Технологии
УОМЗ представит новые геодезические приборы на выставке в Москве
Специалисты Уральского оптико-механического завода имени Э. С. Яламова (УОМЗ) представят образцы спутниковой геодезической аппаратуры на международной научно-практической конференции и технологической выставке МИИГАиК-ТЕХ в Москве.
Обновлено в 07:37
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
"Газпром" уложил по дну Балтийского моря 915 километров труб "Северного потока-2", что составляет около 37% от общей протяженности газопровода, сообщает компания.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено в 05:52
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Футбол
На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона
На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».
Обновлено в 12:41
Политика
Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам
В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Здоровье
Более 2,2 тысячи человек пролечились в сосудистых центрах Подмосковья
Напомним, что в 2018 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Подмосковье снизилась почти на 13%.
Обновлено в 03:58
Происшествия
40 человек пострадали в Чехии при столкновении трамвая и троллейбуса
Как сообщает РИА Новости, трамвай и троллейбус столкнулись лоб в лоб.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Здоровье
В Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России
В понедельник, 1 апреля, стало известно о том, что в Петербурге заболеваемость коклюшем выше среднероссийского показателя по России.
Обновлено в 15:22
Армия и оружие
«Русский F-16»: МиГ-29СМТ высоко оценили в США
Издание утверждает, что первоначально истребитель был задуман как ответ на F-16 и машина для завоевания локального превосходства, но постепенно превратился в многоцелевой самолет с устойчивым набором вооружения класса "воздух-поверхность".
Обновлено в 10:06