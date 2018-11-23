Армия и оружие
СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в СирииГазета.Ru07:14
На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
Газета.Ru07:14
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
с чего всё началось
В ведомстве отметили, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.RT на русском02:46
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