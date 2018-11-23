Олег Анатольевич Пешков Российский военный деятель

Российский военный лётчик, подполковник. Имел квалификацию лётчика-снайпера. Возглавлял службу безопасности полётов в Липецком авиацентре. С сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. 24 ноября 2015 года его самолёт был сбит турецким истребителем над горами Туркмен, Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.