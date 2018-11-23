Армия и оружие

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
Газета.Ru
07:14

На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
Газета.Ru07:14
Светлана Петренко
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 02:37
с чего всё началось
В ведомстве отметили
, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
RT на русском02:46

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СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Газета.Ru07:14

Следственный комитет установил личности 9 человек, причастных к гибели российских летчиков и военных в Сирии

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Коммерсантъ03:41

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RT на русском02:46

СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

РИА Новости02:37

СК установил девять боевиков, причастных к убийству летчика Пешкова в Сирии

ТАСС02:14
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 12:10, Ашберн
Армия и оружие

Постпред РФ при ОЗХО обвинил США в потворстве химическому терроризму

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В США заявили о начале работ по созданию маломощной ядерной боеголовки

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В ЛНР заявили, что ВСУ ведут передислокацию техники в Донбассе

Исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Михаил Филипоненко заявил, что украинские военные ведут передислокацию техники у линии соприкосновения в Донбассе.
Обновлено в 10:41
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Проект по защите воздушного пространства представили в Минобороны РФ

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США предупредили о вероятности ошибок из-за С-300 в Сирии

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Армия и оружие

В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник»

На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

САА нашла секретный склад боевиков в Хомсе

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила склад боеприпасов и оружия на севере мухафазы Хомс.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея

В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Дочь маршала Малиновского показала подарки отцу от Шарля де Голля

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Армия и оружие

Россия призвала ОБСЕ усилить наблюдательную активность в Донбассе

Украинские силовики регулярно обстреливают территорию Донецкой и Луганской народных республик из запрещенных Минскими соглашениями вооружений.
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Армия и оружие

Эксперт предрек неконтролируемую ядерную гонку из-за выхода США из ДРСМД

"Похоже, что с угрозой краха договора по РСМД, который в 1987 году ознаменовал окончание холодной войны, и возможным истечением срока действия нового Договора по СНВ, мы, возможно, вступаем в чрезвычайно опасный период безудержной гонки ядерных вооружений", — предостерег он.
Обновлено в 11:56
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Олег Анатольевич Пешков
Российский военный деятель
Российский военный лётчик, подполковник. Имел квалификацию лётчика-снайпера. Возглавлял службу безопасности полётов в Липецком авиацентре. С сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. 24 ноября 2015 года его самолёт был сбит турецким истребителем над горами Туркмен, Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.
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