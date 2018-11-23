Происшествия

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии
Газета.Ru
07:14

На официальном YouTube-канале ведомства были опубликованы видеозаписи ведения огня по российским военным, а также с мест крушений самолета Су-24М и вертолета спасательной группы Ми-8 в 2015 году.
Газета.Ru07:14
Светлана Петренко
Всем им в вину вменяется участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, а также, в зависимости от степени участия каждого, совершение убийства и покушения на убийство, глумление над телом умершего, хищение оружия, боеприпасов и личного имущества.
— Светлана ПетренкоРИА Новости 02:37
с чего всё началось
В ведомстве отметили
, что продолжается расследование дела об убийстве в Сирии пилота Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, также расследуется покушение на жизнь штурмана Константина Мурахтина.
RT на русском02:46

Подробнее о событии

СК РФ опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

Газета.Ru07:14

Следственный комитет установил личности 9 человек, причастных к гибели российских летчиков и военных в Сирии

Эхо Москвы07:00

СКР установил причастных к убийству российских военных в Сирии

Коммерсантъ03:41

СК опубликовал кадры с места гибели сбитого Турцией летчика Пешкова

РБК03:40

СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

RT на русском02:46

СК опубликовал видео с места гибели российских военных в Сирии

РИА Новости02:37

СК установил девять боевиков, причастных к убийству летчика Пешкова в Сирии

ТАСС02:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Происшествия

Экс-главу ЦСКА Михаила Барышева обвинили во взятках и хищениях

Следствие обвиняет бывшего начальника управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА Михаила Барышева в получении трех взяток на сумму 25 миллионов рублей и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Хаски возместит ущерб за испорченную машину

Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, готов принести извинения и возместить ущерб за порчу машины.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Дело об убийстве в Турции российского посла Карлова передано в суд

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Обновлено в 09:01
Происшествия

Атаковавшие китайское консульство в Пакистане террористы уничтожены

Силы пакистанского спецназа и полиции ликвидировали трех террористов, совершивших в пятницу, 23 ноября, нападение на генеральное консульство Китая в пакинстанском городе Карачи.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

Обновлено в 08:50
Происшествия

ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних.
Обновлено в 08:54
Происшествия

СК Поморья возбудил дело по факту избиения учеников скакалкой

В Архангельской области возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними".
Обновлено в 08:13
Происшествия

СК прокомментировал данные об алиби обвиняемых в изнасиловании в Уфе

«Информация о наличии алиби у обвиняемых является способом защиты от предъявленных обвинений», — говорится в сообщении СКР.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос

Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Подозреваемый в разбое умер во время допроса в Москве

МВД начало проверку по факту смерти подозреваемого в разбое во время допроса в отделении полиции в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 08:34
Происшествия

СК проверяет на вменяемость экс-главу Минтранса Украины Рудьковского

Следствие отправило на экспертизу в институт имени Сербского экс-министра транспорта и связи Украины Николая Рудьковского, арестованного в Москве по обвинению в нападении на российское посольство в Киеве.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Подросток в Кузбассе провел ночь в колодце, упав в него по пути домой

Обновлено в 08:49
Происшествия

В Домодедово поймали авторитетов Хобота и Солому

Сотрудники подмосковного уголовного розыска 19 ноября задержали в Домодедово двух авторитетов — 57-летнего вора в законе Андрея Беляева, известного в криминальных кругах как Хобот, и 40-летнего бывшего вора в законе Алексея Саломатина по кличке Солома.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В США мужчина устроил стрельбу в «черную пятницу»

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Британии опубликовали новые записи с подозреваемыми в Солсбери

Полиция Лондона обнародовала новую видеозапись пребывания подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в Солсбери, а также фотографию флакона, где якобы находилось отравляющее вещество, которым были отравлены Скрипали.
Обновлено в 06:55
ещё по теме
Олег Анатольевич Пешков
Российский военный деятель
Российский военный лётчик, подполковник. Имел квалификацию лётчика-снайпера. Возглавлял службу безопасности полётов в Липецком авиацентре. С сентября 2015 года принимал участие в военной операции России в Сирии. 24 ноября 2015 года его самолёт был сбит турецким истребителем над горами Туркмен, Пешков и его штурман Константин Мурахтин катапультировались, но по ним был открыт огонь с земли. В результате Олег Пешков погиб. Указом президента России от 25 ноября того же года Пешков удостоен звания Героя Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Памятник Александру Позыничу
Памятник в Новочеркасске
Монумент, воздвигнутый в честь морского пехотинца, кавалера ордена Мужества Александра Михайловича Позынича, погибшего 24 ноября 2015 года при исполнении воинского долга в Сирийской Арабской Республике, уроженца города Новочеркасска.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное