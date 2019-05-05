Пожар на самолёте в Шереметьево

СК: При пожаре на самолёте в Шереметьево выжили 37 человек из 78Life.ru 16:39

На борту лайнера Sukhoi Superjet, загоревшегося при аварийном приземлении в аэропорту Шереметьево, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По данным СК, к настоящему моменты известно о 37 выживших, судьба остальных пока неизвестна.
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СК РФ: Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, выжило 37 человек

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