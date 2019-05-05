При возгорании SSJ-100 выжили 37 человекLenta.ru 16:40

Следственный комитет России сообщил, что во время аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево выжили 37 человек. Как сообщил «Ленте.ру» представитель СКР, на борту авиалайнера Москва — Мурманск находилось 78 человек, включая членов экипажа.

При возгорании SSJ-100 выжили 37 человек

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