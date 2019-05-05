Трагедия в Шереметьеве

СК: При крушении самолета в Шереметьево выжили 37 человекРоссийская газета 16:55

Число выживших после жесткой посадки авиалайнера Superjet-100 в "Шереметьево" составляет 37 человек, тогда как на борту самолета было 78 человек, сообщает ТАСС со ссылкой официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.
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