с чего всё началось

Место падение самолета Су-25 обнаружено в горах в Мараликском районе. Пилоты — подполковник Армен Бабаян и майор Мовсе Манукян погибли. Соболезнуем.

«Главное военное следственное управление СК начало расследование по факту крушения военного самолёта Су-25», — приводит РИА Новости сообщение. Ранее стало известно, что самолёт Вооружённых сил Армении Су-25 разбился, оба пилота погибли.

Происшествия Происшествия В Московской области в жилом доме прогремел взрыв

Происшествия Происшествия В Сочи прекратили дело о гибели ребенка в ливневке

Происшествия Происшествия Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете Актер Алексей Панин отреагировал на сообщения о том, что он устроил дебош в самолете, летевшем из Стамбула в Москву.

Происшествия Происшествия Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина

Происшествия Происшествия Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Происшествия Происшествия Полиция Краснодара отказалась возбуждать дело против рэпера Хаски Отдел Центрального округа УМВД по Краснодару вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).

Происшествия Происшествия Задымление в здании Минобороны РФ в Москве ликвидировано Задымление в здании инженерно-технического центра Минобороны РФ на Хорошевском шоссе в Москве ликвидировано, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Происшествия Происшествия Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Ивановской области Прокуратура Ивановской области начала проверку в связи с ДТП с автобусом в городе Вичуга.

Происшествия Происшествия Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки

Происшествия Происшествия Чиновники подарили педикюрные наборы спасшим детей охотникам

Происшествия Происшествия На востоке Москвы убита 20-летняя девушка Тело 20-летней девушки обнаружено в лесопарке на востоке Москвы.

Происшествия Происшествия При крушении мотодельтаплана в Свердловской области погиб пилот Мотодельтаплан «Апогей-16» упал в Свердловской области, в результате чего пилот погиб.

Происшествия Происшествия В Москве грабители отобрали у мужчины 40 миллионов рублей Двое вооруженных злоумышленников выстрелили в мужчину на юго-востоке Москвы и отобрали у него сумку с 40 миллионами рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Происшествия Происшествия В Челябинске коллекционера осудили за хищение фрагмента метеорита Суд приговорил к одному году условно коллекционера из Челябинска, обвиняемого в хищении из музея фрагмента метеорита, упавшего в регионе в 2013 году, сообщает управление ФСБ по региону.