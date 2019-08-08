Активист Сергей Фомин, которого Следственный комитет объявил в розыск по делу об участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК), сам пришел в полицию, передает корреспондент «Медиазоны».

с чего всё началось

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства. Сегодня, 8 августа, он добровольно сдался полиции.

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