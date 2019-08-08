Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках ФоминаКоммерсантъ 04:08
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства. Сегодня, 8 августа, он добровольно сдался полиции.
Читать в источнике
Оценить97
с чего всё началось
Объявленный в розыск по делу о «массовых беспорядках» Сергей Фомин вернулся в Москву и добровольно сдался властям
Активист Сергей Фомин, которого Следственный комитет объявил в розыск по делу об участии в «массовых беспорядках» (часть 2 статьи 212 УК), сам пришел в полицию, передает корреспондент «Медиазоны».Медиазонавчера в 22:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Активист Сергей Фомин, которого объявили в розыск по делу о массовых беспорядках, сдался полиции
Афиша Daily05 августа в 10:59
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 06:57, Вашингтон
Общество
Москвичей предупредили о шквалистом ветре и грозе с градом
Обновлено вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено в 05:43
Политика
Силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский обещает провести земельную реформу на Украине
Земельная реформа на Украине должна быть проведена до конца 2019 года, заявил президент Владимир Зеленский на бизнес-форуме в Турции, сообщает информагентство "Укринформ".
Обновлено в 06:14
Происшествия
МВД назвало предварительную причину аварии автобуса под Новороссийском
Причиной ДТП экскурсионного автобуса под Новороссийском, по предварительным данным, стали действия водителя, который не справился с управлением, сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 17:41
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, почему вредно не завтракать и поздно ужинать
Доктор Александр Мясников в программе "О самом главном" рассказал, почему вредно не завтракать и поздно ужинать.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Политика
В бундестаге признали вклад России в объединение Германии
Вице-председатель бундестага Вольфганг Кубики заявил, что объединение Германии не состоялось бы без русских.
Обновлено в 05:04
Авто
Lada Vesta с вариатором оказалась чуть медленнее, чем Vesta Sport
По информации "Техинкома", с места до первой "сотни" 113-сильный седан Lada Vesta с вариатором разгонится за 10.3 секунды, что ставит эту модификацию в один ряд с более мощной 122-сильной версией с "механикой", которая проделывает это же упражнение лишь на десятую секунды быстрее.
Обновлено в 04:04
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Армия и оружие
Дамаск осудил планы Турции создать зону безопасности на севере Сирии
«Сирия выразила категорическое неприятие объявленного США и Турцией соглашения о создании так называемой безопасной зоны, подчеркнув, что это представляет собой грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирии», — приводит SANA заявление сирийских властей.
Обновлено в 04:13
Здоровье
Из-за скачков давления москвичам советуют избегать стрессов и вождения
Медики дали ряд советов жителям Москвы в связи с периодом скачков атмосферного давления, которые прогнозируются в четверг и пятницу.
Обновлено в 06:45
Политика
Бывший следователь требует возбудить уголовное дело против Сталина
Экс-следователь отметил, что уголовное дело возбудить нельзя, так как Сталин умер, однако необходимо дать его действиям объективную правовую оценку.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Экономика
Росстат сообщил о резком подорожании черного хлеба
Росстат сообщил о резком росте цен на черный хлеб в российских магазинах по итогам июля этого года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:18
Общество
Миллионер объявил награду за соблазнение своей невесты
Обновлено в 00:02
Происшествия
В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы
На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.
Обновлено в 04:31
Общество
Алибасов подал в суд на производителя «Крота»
Российский продюсер Бари Алибасов подал в суд на производителя средства для чистки труб «Крот» — компанию «АМС Медиа», а также на торговую сеть «Ашан».
Обновлено в 06:34
Политика
Кремль раскрыл детали разговора Путина с Зеленским
Телефонный разговор состоялся по инициативе Киева. В Кремле раскрыли детали переговоров.
Обновлено вчера в 07:51
Здоровье
Более 2,7 тыс врачей получают «губернаторскую доплату» в Подмосковье
Свыше 2,7 тысячи врачей получают «губернаторскую доплату» в Подмосковье, передает пресс-служба областного Минздрава.
Обновлено в 05:22
Политика
Скотленд-Ярд не доказал причастность России к отравлению Скрипалей
Как сообщает The Guardian, в полиции Великобритании проанализировали, «какую роль в отравлении Скрипалей мог сыграть президент России Владимир Путин».
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
43-летняя Милла Йовович объявила о третьей беременности
7 августа Милла неожиданно объявила своей 3-миллионной армии фолловеров, что ждет третьего ребенка.
Обновлено в 02:03
Политика
В Дагестане ответили на обвинения Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Республики Дагестан отреагировал на заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в 19-ом веке на Кавказе.
Обновлено в 03:30
Политика
В России ответили на слова Зеленского о возвращении Крыма
Российские эксперты и политики высказались относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма в состав страны.
Обновлено вчера в 21:07