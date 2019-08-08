Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках ФоминаКоммерсантъ 04:08
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства. Сегодня, 8 августа, он добровольно сдался полиции.
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Активист Сергей Фомин, которого объявили в розыск по делу о массовых беспорядках, сдался полиции
Афиша Daily05 августа в 10:59
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