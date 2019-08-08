Происшествия

СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках ФоминаКоммерсантъ 04:08

Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства. Сегодня, 8 августа, он добровольно сдался полиции.
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Задержан подозреваемый в организации беспорядков в Москве 27 июля

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