Происшествия
СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках ФоминаКоммерсантъ 04:08
Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства. Сегодня, 8 августа, он добровольно сдался полиции.
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Политика
Президент Киргизии: Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым
Обновлено в 06:25
Общество
В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами
Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.
Обновлено в 07:55
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Происшествия
Актер Дэнни Трехо спас ребенка из перевернувшегося автомобиля
В результате ДТП пострадали три человека. 75-летняя звезда фильмов «От заката до рассвета» и «Мачете» на днях спас ребенка в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 07:43
Кино
Маколей Калкин показал, как будет выглядеть ремейк комедии «Один дома»
Звезда серии американских рождественских комедий "Один дома" Маколей Калкин опубликовал фотографию в "Инстаграме", на которой показал, как может выглядеть ремейк известной франшизы.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Суд арестовал счета ФБК Навального
Суд арестовал счета Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в рамках дела об отмывании около 1 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
Обновлено в 07:52
Наука
Томские ученые рассказали о вкусовых предпочтениях комаров
Помимо группы крови на "вкусовые предпочтения" комаров могут влиять уровень метаболизма, температура тела, активное поверхностное кровообращение, а также запахи, например, запах пота.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга
Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.
Обновлено в 05:32
Общество
Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В Бундестаге признали вклад России в объединение Германии
"Люди [граждане бывшей ГДР] познакомились со многими русскими и имели другое понимание, нежели западные немцы, о том, что Германия причинила России в годы Первой и Второй мировой войн", - считает зампред Бундестага.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Под Новороссийском автобус упал с обрыва
В результате крупного ДТП под Новороссийском с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля погибли три человека, пострадали более сорока.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
В ВОЗ рассказали, чем грозит курение кальяна и электронных сигарет
Ранее радио Sputnik сообщило о взорвавшемся устройстве для курения во рту у краснодарца.
Обновлено в 03:11
Футбол
ЦСКА отказался продавать Чалова за €25 млн
Московский ЦСКА отказался продавать нападающего Федора Чалова в лондонский "Кристал Пэлас" за €25 млн, передает ТАСС.
Обновлено в 04:29
Экономика
Минсельхоз прокомментировал подорожание хлеба
Минсельхоз России прокомментировал сообщение Росстата о резком подорожании черного хлеба, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя министерства.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В Турции рассказали о планах США вывести войска с севера Сирии
Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию.
Обновлено в 08:11
Экономика
Минфин предложил отдать непрофильные функции министерств на аутсорсинг
Минфин России предложил передать дублирующиеся и непрофильные функции российских министерств на аутсорсинг.
Обновлено в 06:26
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Волгоградский губернатор рассказал Путину об урожае
Как сообщил президенту России Владимиру Путину глава региона Андрей Бочаров на встрече в Ново-Огарёво 8 августа, по соглашению с Минсельхозом России аграрии Волгоградской области в 2019 году должны были дать стране 3,95 миллиона тонн зерна, эту задачу сельхозпроизводители перевыполнили.
Обновлено в 06:41
Гаджеты
Samsung представил новый флагманский смартфон
Компания Samsung представила две версии своего флагманского смартфона: обычный Galaxy Note 10 и большой Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 21:19
Политика
Зеленский попросил Путина повлиять на ситуацию на Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным затронул проблему обострения ситуации на востоке Украины, где 6 августа от разрыва мины погибли четверо военнослужащих Украины.
Обновлено вчера в 05:08
Шоу-бизнес
Бузова споет гимн Перми за пять миллионов рублей
Как сообщает портал "Вкурсе.ру", коммерческий директор Бузовой заявил, что после уточнение ряда деталей певица может исполнить гимн Перми за пять миллионов рублей.
Обновлено в 04:01
Общество
К берегам России впервые приплыл сельдяной король
Жители Приморья нашли на побережье редкую рыбу — сельдяного короля. По словам ученых, это первая в России встреча с таким видом.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве Михаила Круга сознался в содеянном
Обновлено вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская впервые стала мамой
36-летняя Карина Разумовская родила сына. Радостную новость сообщили журналистам Peopletalk друзья актрисы.
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Пожилая россиянка сутки отпугивала медведя рычанием
Обновлено в 05:33