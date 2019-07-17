Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в КрымуКоммерсантъ 01:53
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
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с чего всё началось
Массовое отравление детей произошло в детском лагере в поселке Заозерное в Крыму, сообщил агентству "Интерфакс" источник в медицинских службах региона. По его словам, в больницы Евпатории - ближайшего к лагерю города - доставили 42 ребенка и четверых взрослых.Интерфаксвчера в 17:15
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Детский омбудсмен Татарстана: дети не могли завезти инфекцию в лагерь Евпатории
РИА Новости Крым05:05
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