Массовое отравление детей произошло в детском лагере в поселке Заозерное в Крыму, сообщил агентству "Интерфакс" источник в медицинских службах региона. По его словам, в больницы Евпатории - ближайшего к лагерю города - доставили 42 ребенка и четверых взрослых.

с чего всё началось

Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

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