На Сергея Петрова завели уголовное делоАвтоБизнесРевю 27 июня в 09:54

В четверг сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ пришли в московские и петербургские офисы крупнейшего российского автодилера «Рольф». Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа».

с чего всё началось

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.

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