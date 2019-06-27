Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное делоАвтоБизнесРевю 27 июня в 09:54
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
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с чего всё началось
В четверг сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ пришли в московские и петербургские офисы крупнейшего российского автодилера «Рольф». Компания выступила с жестким заявлением: силовики мешают ее работе и наносят ущерб репутации «Рольфа».Ведомости27 июня в 08:48
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Основатель «Рольфа» отверг обвинения в выводе денег автодилера в свою пользу
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